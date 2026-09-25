이승철 40년 음악 여정 통했다…‘KBS 한가위 대기획’ 동시간대 1위

‘KBS 한가위 대기획’이 이번에도 통했다.

24일 오후 7시 30분 방송된 2026 KBS 2TV 한가위 대기획 ‘당신의 삶은 네버엔딩 스토리–이승철’의 피날레 음악 쇼는 축구 국가대표 A매치가 방송된 가운데서도 2·3부 동시간대 시청률 1위를 기록했다. 분당 최고 시청률은 6.1%(닐슨코리아, 전국 가구 기준)까지 치솟으며 추석 연휴 안방극장을 풍성한 선율로 물들였다.

데뷔 40주년을 맞은 이승철의 음악 여정을 총망라한 이번 공연은 150분간 26곡의 라이브 무대와 풍성한 사운드, 대형 무대 연출, 1만2000 관객의 떼창이 어우러진 음악 축제였다. 공연은 지난 8월 인스파이어 아레나에서 열렸으며, ‘희야’부터 ‘그런 사람 또 없습니다’, ‘마지막 콘서트’, ‘긴 하루’, ‘My Love’, ‘방황’, ‘오늘도 난’, ‘소리쳐’, ‘네버 엔딩 스토리(Never Ending Story)’, ‘말리꽃’, ‘인연’까지 이승철의 음악 인생을 관통하는 곡들이 무대를 채웠다.

공연의 포문은 이승철의 시작을 함께한 ‘희야’가 열었다. 7m 높이의 큐브에서 모습을 드러낸 이승철은 공중 리프트를 타고 무대에 내려왔고, 첫 소절이 울려 퍼지자 객석에서는 뜨거운 환호가 터져 나왔다. 이어 시대를 넘어 사랑받아 온 명곡들이 이어지며 시청자들을 추억 속으로 이끌었다.

이승철은 “올해 데뷔 40주년을 맞았다. 40년 동안 노래를 부르다 보니 제 노래가 이제는 저만의 노래가 아니라는 생각이 들었다”고 말했다. 이어 “누군가에게는 첫사랑을, 어떤 분에게는 젊음을 함께한 노래, 또 누군가에게는 사랑하는 사람과의 추억이자 위로가 되는 노래도 있을 것”이라며 “오늘 공연이 제 노래와 함께해 온 여러분과 시간을 되돌아보는 무대가 됐으면 좋겠다”고 전했다.

그의 말처럼 공연장은 이승철의 음악과 함께 각자의 추억을 되새기는 관객들로 채워졌다. 2030세대부터 중장년층까지 다양한 연령대의 관객들은 노래를 따라 부르고 응원봉을 흔들며 무대를 즐겼다. 눈물을 훔치는 관객부터 연인, 부부, 가족, 외국인 관객까지 저마다의 방식으로 공연을 즐기는 모습은 40년이라는 시간을 넘어 세대를 잇는 이승철 음악의 힘을 보여줬다.

무대의 백미는 ‘라이브의 황제’라는 수식어를 입증한 가창력과 사운드였다. 오랜 시간 호흡을 맞춰온 황제밴드에 30인조 현악 연주가 더해졌고, 공연장 곳곳에 설치된 약 200대의 스피커가 입체적인 음향을 구현했다. 이승철의 목소리와 연주가 안방극장에도 생생하게 전달되며, 보는 공연을 넘어 듣는 즐거움까지 더했다.

공중 리프트와 대형 LED 스크린, 레이저, 드론 등 대형 무대 연출도 볼거리를 더했다. 특히 ‘비가 와’ 무대에서는 이승철이 무빙 장치를 타고 객석 가까이 다가가 관객들과 춤을 추며 호흡했다.

공연 중반에는 배우 박보검이 깜짝 게스트로 등장했다. 박보검은 직접 피아노를 연주하며 이승철과 ‘내가 많이 사랑해요’를 듀엣으로 불러 환호를 이끌어냈다. 두 사람은 이승철의 동명 곡 뮤직비디오를 통해 인연을 맺은 바 있다. 이승철은 “오늘 와주신 여러분께 드리는 최고의 선물”이라며 “주객이 전도된 느낌”이라고 너스레를 떨었다.

박보검은 “사랑이 오고 가는 뜻깊은 한가위에 이승철 선배님의 40주년을 함께 축하할 수 있어 감사하다”며 “관객 여러분의 삶에도 사랑과 축복이 네버엔딩이었으면 좋겠다”고 추석 인사를 전했다.

후반부에는 새롭게 편곡한 ‘마이 러브(My Love)’, ‘방황’, ‘오늘도 난’ 등이 황제밴드의 강렬한 연주와 함께 펼쳐졌다. ‘소녀시대’에서는 효진초이와 리헤이를 중심으로 한 댄서들의 화려한 군무가 더해져 열기를 끌어올렸다. 발라드와 록, 댄스를 넘나든 이승철의 폭넓은 음악 세계도 빛을 발했다.

‘소리쳐’에서는 이승철을 형상화한 초대형 에어벌룬이 객석 위를 가로지르며 색다른 장관을 연출했다. 관객들은 목청껏 노래를 따라 불렀고, 무대와 객석이 하나 된 열기는 공연장을 가득 채웠다.

공연 제목이자 대표곡인 ‘네버 엔딩 스토리(Never Ending Story)’는 이번 대기획의 의미를 집약했다. 무대 전 공개된 VCR에는 앞서 방송된 다큐멘터리 속 이승철의 음악에 대한 진심이 담겼다. 이승철은 자신이 부르고 싶은 노래보다 사람들이 듣고 싶은 노래를 부르는 것이 목표라며 “단 한 분만 계시면 노래는 계속된다”고 말했다.

이어 전주가 흐르자 1만2000 관객의 자연스러운 떼창이 이어졌다. 이승철의 목소리에 관객들의 합창이 더해지며, 가수와 관객이 함께 만들어 온 40년의 ‘네버엔딩 스토리’가 완성됐다.

뜨거운 앙코르 요청에 다시 무대에 오른 이승철은 “오늘 즐거우셨느냐. 저도 행복했다”며 “앞으로도 여러분을 위해서, 저를 위해서, 우리 모두를 위해서 좋은 노래 많이 부르겠다”고 약속했다. 이어 ‘아마추어’, ‘말리꽃’, ‘인연’으로 마지막까지 변함없는 가창력을 뽐냈고, 1만2000 관객은 박수와 환호로 그의 끝나지 않을 음악 여정에 화답했다.

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