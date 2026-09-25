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[속보] 李대통령 “의견·생각 달라도 국민 삶에 환한 빛 비추겠다”

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이동준 기자 blondie@segye.com

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이대통령, 추석 영상 메시지서 ‘국민 통합’ 강조
군경·소방·농어민 등 현장 지키는 노고에 감사 표해
유엔총회·멕시코 순방 일정 마무리 뒤 27일 귀국길

이재명 대통령은 25일 추석을 맞아 "국민 한 분 한 분의 삶에 환한 빛이 고루 비춰질 수 있도록 더욱 힘껏 뛰겠다"고 밝혔다.

 

이재명 대통령과 배우자 김혜경 여사가 25일 공개된 추석 인사 영상에서 국민에게 명절 인사를 전하고 있다. 이재명tv 유튜브 채널 캡처
이재명 대통령과 배우자 김혜경 여사가 25일 공개된 추석 인사 영상에서 국민에게 명절 인사를 전하고 있다. 이재명tv 유튜브 채널 캡처

이 대통령은 이날 배우자 김혜경 여사와 함께 유튜브 채널에 공개한 추석 인사 영상에서 "유례없는 폭염으로 유난히 힘겨웠던 여름이 지나고 어느덧 오곡백과가 무르익는 한가위를 맞았다"며 "위대한 대한국민 여러분과 함께할 수 있어 대통령으로서 참으로 감사하고 영광스럽다"고 말했다.

 

이 대통령은 "세상 어디에 있든 같은 보름달을 만날 수 있는 한가위"라며 "어떠한 자격이나 조건 없이, 의견이나 생각의 차이도 가리지 않고 국민 한 분 한 분의 삶에 환한 빛이 고루 비춰질 수 있도록 더욱 힘껏 뛰겠다"고 약속했다.

 

이 대통령은 또 농어민과 군인, 경찰, 소방관과 의료진, 재외동포 등을 차례로 언급한 뒤 "살아가는 곳도, 하는 일도, 걸어온 길도 다르지만 나라를 아끼는 마음만큼은 하나일 것"이라며 감사를 표했다.

 

김 여사도 "그리운 이에게 안부를 전하고 사랑하는 이와 행복을 나누는 귀한 한가위 보내시길 기원한다"고 인사를 전했다.

 

한편 이 대통령은 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회 참석차 지난 21일 출국했으며 멕시코 국빈방문 일정까지 마친 뒤 27일 귀국할 예정이다.


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