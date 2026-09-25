“버스 기다리기 지루해유” 충북 청주시, 승강장을 ‘길거리 전시공간’으로 품다

충북 청주시 상당구에 있는 미원면. 평범한 이름 뒤에는 어떤 사연이 숨겨져 있을까. 청주시에 따르면 과거 극심한 가뭄이 이어져 온 땅이 말라버렸을 때 금강산으로 가던 지친 스님이 마을에 쓰러졌다. 이때 인심 좋은 마을 사람들이 스님을 정성껏 모시고 쌀을 나누어 주었고 이후 신기하게도 그 마을의 쌀독에는 쌀이 마르지 않는 기적이 일어났다. “이곳이 바로 쌀고을, 미원이다”라는 뜻의 ‘차처미원야’에서 유래해 오늘날의 ‘미원’이라는 이름이 붙게 되었다.

충북 청주시가 버스 승강장에 지역의 역사와 마을 이야기를 담아내는 ‘지명유래 시각콘텐츠 구축사업’의 적용 전(좌)과 후(우) 개념도. 청주시 제공

시는 이처럼 지역 곳곳에 숨겨진 흥미로운 마을 이야기와 설화를 버스 승강장에 담아내는 변화를 시도한다고 25일 밝혔다. 교통 대기 시설에 불과했던 버스 승강장을 지역의 역사와 전설이 살아 숨 쉬는 일상 속 ‘길거리 전시공간’으로 탈바꿈시키겠다는 ‘지명유래 시각콘텐츠 구축사업’의 구상이다.

이 사업은 잊혀가는 향토 문화자원을 친근한 만화 등 시각콘텐츠로 재구성해 시민들의 체감도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 버스를 기다리는 지루한 시간을 지역의 역사와 지명을 배우는 뜻깊은 시간으로 바꾸겠다는 의도다.

우선 상당구 내 시내버스 승강장 150곳을 대상으로 시범사업을 추진한다. 오는 11월까지 시각콘텐츠 제작을 끝내고 12월부터 승강장별로 순차적으로 설치한다. 이어 시민들의 반응과 사업 효과를 분석해 시 전역으로 확대하고 공간정보시스템과 관광지도 연계 등 활용도를 높여나갈 방침이다.

충북 청주시가 상당구 미원면의 지명 유래(미원의 전설)를 친근한 만화 형식으로 시각화한 콘텐츠 자료. 청주시 제공

시는 지역 정체성과 경제, 경관 개선 등의 세 가지 효과를 기대하고 있다. 첫째 유휴공간을 길거리 전시공간 전환해 별도 시설 투자 없이 공공서비스 질 향상이다. 둘째 향토 자산의 시각적 보존과 전승을 통해 애향심을 높이고 세대 간 소통 창구 역할이다. 셋째 동네 탐방을 유도해 지역경제를 활성화하고 이야기 기반 디자인으로 도시 미관 높이는 것이다.

시 관계자는 “버스 승강장이 우리 동네의 역사와 이야기를 자연스럽게 만날 수 있는 문화공간으로 거듭날 것으로 기대한다”며 “지역의 고유한 이야기를 새로운 관광자원으로 발전시켜 청주만의 특색 있는 도시 이미지를 만들어 가겠다”고 말했다.

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