김지연, 데뷔 후 몸무게 그대로…"살 안 찌는 체질"

배우 김지연이 데뷔 이후 체중 변화가 크지 않다며 남다른 체질을 공개했다.

김지연은 23일 유튜브 채널 '유튜브하지영'에 공개된 채널A 새 드라마 '너에게 다이브' 출연진 인터뷰에서 박서함과 이야기를 나누며 자신의 체중 관리에 대해 언급했다.

공개된 영상에서 박서함은 김지연을 향해 얼굴이 잘 붓지 않는 것 같다며 부러움을 나타냈다. 이에 김지연은 평소 부기를 크게 신경 쓰지 않는다며 "전날 밤에 밥 먹고 이런 것을 잘 신경 쓰지 않는다"고 말했다.

그러면서 체중과 관련해서도 특별한 관리 없이 비교적 일정한 몸무게를 유지하고 있다고 설명했다. 김지연은 "살이 안 찌는 체질"이라며 데뷔 이후 몸무게가 거의 비슷한 수준이라고 밝혔다.

특히 자신이 생각하는 가장 큰 장점으로 이 같은 체질을 꼽았다. 그는 "제가 진짜 가장 축복받았다고 생각하는 게 그거다"라며 "먹는 걸 진짜 좋아한다"고 말했다.

연예계 활동을 하면서 체중 감량을 요구받았다면 배우 생활을 이어가기 어려웠을 수도 있다는 솔직한 생각도 털어놨다. 김지연은 "만약에 나한테 다이어트 시켰으면 그만뒀을 수도 있겠다는 생각을 했다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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