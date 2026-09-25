조작 방송 논란 전현무 "요즘 시청자 억지로 하는 건 안 봐"

방송인 전현무가 베트남 다낭에서 갑자기 촬영 종료 선언을 해 모두를 놀라게 한다.

전현무는 오는 27일 방송하는 MBN 예능프로그램 '디스이즈 현무로드'에서 배우 겸 가수 이준과 함께 다낭 탐방에 나선다.

두 사람은 전현무가 가고 싶어했던 다낭 마사지숍을 찾아 나선다. 하지만 가는 곳마다 한국인 관광객이 있고, 한글 간판이 쏟아지자 "여긴 너무 한국이다. 명동이다"고 말한다.

고심 끝에 간판에 한국어가 없는 마사지숍을 찾아 들어가지만, 이내 곳곳에서 "안녕하세요"라는 한국인 인사가 터져 나온다.

결국 전현무는 "여긴 촬영 안하겠다"며 과감하게 촬영 종료를 선언한다.

이후 야경이 아름다운 도시를 지나 한 시골 골목에 접어든 두 사람은 현지 어린이들과 즉석 축구 대결을 벌인다.

두 사람은 앞서 방문한 현지 마사지숍 직원이 추천해준 해산물 식당으로 향한다.

건물 두 채를 가득 채운 손님을 보더니 이준은 "한국인은 한 명도 없다"고 말한다. 이곳에서 두 사람은 크레이피시, 타이거 새우 등 싱싱한 해산물을 먹는다.

이준은 "근데 '현무로드' 찍으면서 방송 생각은 안하고 그냥 놀기만 해서 걱정된다"고 불안해한다.

전현무는 "요즘 시청자는 방송을 위해 뭔가를 (억지로) 하는 건 안 본다"고 말한다. 그러면서 "이 장소 자체가 대박 아니냐. 가장 한국과 다른 환경에 나를 던지는 거다. 그래야 힐링이 되니까"라고 한다.

<뉴시스>

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