구름 낀 추석, 오후부터 전국에 비 소식도 [오늘날씨]

추석 당일인 25일 금요일은 전국이 대체로 흐린 가운데 오전에는 강원중·북부동해안·산지에, 오후에는 전국 대부분 지역에 가끔 비 내리는 곳이 있겠다.

기상청은 "오전까지 강원중·북부동해안·산지에 비가 내리겠다"며 "늦은 오후부터는 중부지방과 전북, 전남북서부, 경북권에 비가 내리는 곳이 있겠다"고 예보했다.

추석 연휴 첫날인 지난 24일 서울 용산구 국립중앙박물관을 찾은 시민들이 '2026 디 아트스팟 시리즈 국립중앙박물관 편'을 관람하고 있다. 뉴시스

또한 새벽부터 오전 사이 강원남부동해안·산지와 경북북부동해안, 밤에 경남권에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

25~26일 예상 강수량은 ▲서울·인천·경기, 서해5도(25일) 5㎜ 안팎 ▲강원중·북부동해안·산지 5~20㎜(24일부터) ▲강원도(강원중·북부동해안·산지 제외) 5㎜ 안팎 ▲대전·세종·충남, 충북 5~10㎜ ▲전남해안 20~60㎜ ▲광주·전남내륙 10~40㎜ ▲전북 5~20㎜ ▲경남서부남해안 10~40㎜(26일) ▲부산·울산·경남(경남서부남해안 제외) 5~20㎜(26일) ▲울릉도·독도 5~10㎜ ▲대구·경북 5㎜ 안팎 ▲제주도 20~80㎜(26일)다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있어 안전사고에 유의해야 한다.

하늘은 전국이 대체로 흐리겠다. 중국 북동지방에서 동해북부해상으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠으나, 중부지방과 전라권, 경북권은 늦은 오후부터 기압골의 영향을 받겠다.

아침 최저기온은 14~21도, 낮 최고기온은 23~28도를 오르내리며 평년(최저 11~19도, 최고 23~26)과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 지역 아침 기온은 서울 20도, 인천 20도, 수원 19도, 춘천 16도, 강릉 18도, 대전 18도, 청주 19도, 광주 20도, 전주 19도, 부산 21도, 울산 19도, 대구 19도, 제주 21도다.

낮 기온은 서울 27도, 인천 27도, 수원 27도, 춘천 26도, 강릉 23도, 대전 26도, 청주 27도, 광주 27도, 전주 28도, 부산 27도, 울산 27도, 대구 27도, 제주 28도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준이 예상된다.

<뉴시스>

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