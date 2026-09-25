두피 상태 최악 EXID 혜린 "하루에 탈색 6번 한 적도"

그룹 EXID 출신 혜린이 심각한 두피 상태에 충격을 받았다.

혜린은 24일 그룹 쥬얼리 출신 방송인 이지현 유튜브 채널에서 이지현 미용실을 찾았다.

혜린은 평소 고민이었던 헤어 볼륨 문제를 상담했다.

혜린이 미리 작성한 차트를 살펴본 이지현은 "모발은 얇고 두피가 민감하면 볼륨이 없을 수밖에 없다"고 했다.

혜린은 머리 볼륨이 고민이라 스타일링을 위해 붙임머리까지 했다고 밝혔다. 이후 이지현이 혜린의 모발과 두피 상태를 살펴보자 혜린은 "머리숱이 엄청 없지 않냐"고 걱정하는 모습을 보였다.

이지현은 "모발 끝에 탈색모가 남아있다. 지친 두피를 위해 시술보다는 케어가 나을 것 같다"고 말했다.

혜린의 모발을 자세히 살펴본 이지현은 "한 모공당 균일하게 두 세 개 씩 있는 게 정상인데, 지금은 한 가닥밖에 없다. 심지어 모발도 얇다"고 했다.

또 "두피에 염증도 있다. 최악이다. 두피 관리가 많이 시급하다"고 했다. 이에 혜린은 "내가 탈모라니"라며 걱정했다.

혜린은 두피 케어를 받으며 그룹 활동 당시를 떠올렸다. 그는 "하루 만에 머리 색을 빼야 해서 6번 탈색을 한 적이 있다"고 말했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지