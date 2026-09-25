“홈런왕-타점왕 석권이 보인다” KT 힐리어드, ‘팀 성적 프리미엄’ 앞세워 오스틴-김도영 2파전 MVP 레이스 판도 바꿀까

김도영(KIA)과 오스틴 딘(LG)의 ‘2파전’으로 보였던 2026 KBO리그 MVP 레이스에 강력한 ‘다크호스’가 등장했다. KT의 외국인 타자 샘 힐리어드가 시즌 39번째 아치를 그려내며 홈런 부문에서 오스틴과 더불어 공동 2위로 올라섰다. 홈런 부문 선두지만, 아시안게임 대표팀에 차출 중인 김도영과의 격차는 단 1개다. 타점도 122개로 오스틴과 공동 1위로 올라선 힐리어드가 정규리그 우승이 유력한 KT 소속인 만큼 ‘팀 성적 프리미엄’까지 등에 업는다면 강력한 MVP 후보가 될 전망이다.

KT는 24일 수원 KT위즈파크서 열린 2026 KBO리그 NC와의 홈경기에서 3-2로 승리했다. 이날 승리로 KT는 80승(4무48패)에 선착했다. 창단 첫 80승 선착이다. 역대 프로야구에서 80승 선점 팀은 정규시즌 우승 확률 95.2%(21차례 중 20차례)를 기록했다.

승리의 중심엔 힐리어드의 대포 한 방이 있었다. 0-0으로 맞선 2회 선두타자로 등장한 힐리어드는 NC 선발 송명기의 직구를 잡아당겨 오른쪽 담장을 훌쩍 넘겼다. 비거리 135m의 대형 선제 결승포였다.

9월 들어 무섭게 홈런포를 가동하고 있는 힐리어드의 시즌 39호포. 40홈런으로 이 부문 선두인 김도영이 9월에 1홈런에 그쳐 있고, 오스틴은 4홈런을 때려냈다. 가장 페이스가 뜨거운 건 힐리어드다. 9월에만 이날 홈런 포함 무려 9개를 몰아치고 있다. 8월까지만 해도 홈런왕 레이스는 김도영과 오스틴의 맞대결로 압축되는 분위기였지만, 힐리어드가 무섭게 치고올라오면서 이제 홈런왕 레이스는 3파전으로 판도가 뒤바뀌었다.

사진=연합뉴스

타점왕 경쟁도 뜨거워졌다. 이날 솔로포로 122타점째를 기록한 힐리어드는 오스틴과 공동 선두가 됐다. 홈런-타점 부문 2관왕을 노릴 수 있게 된 힐리어드다.

세부 지표만 보면 여전히 MVP 레이스는 김도영과 오스틴이 유리한 건 사실이다. 오스틴은 타율 0.342(3위) 39홈런(2위) 122타점(1위) 출루율 0.436(2위) 장타율 0.660(1위) OPS 1.096(1위) 등 타격 전 부문에 수위권에 올라있다. WAR 역시 8.66으로 1위다. 2위인 김도영(6.58)을 2 이상 앞선다. 김도영은 홈런 부문 1위에 국내 타자 프리미엄을 안고 있다.

그러나 힐리어드가 홈런왕과 타점왕을 석권하고 KT가 정규리그 우승을 차지해 ‘팀 성적 프리미엄’의 탄력을 받으면 기자단 표심을 돌려놓을 수 있다. 과연 힐리어드는 홈런-타점 부문 2관왕을 차지하며 MVP 레이스의 판도를 바꿔놓을 수 있을까. 현재 페이스만 보면 가능성은 충분하다.

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