여서정, 8년 만의 도마 금메달… 父 여홍철과 어깨 나란히 [아시안게임]

여서정(24·제천시청)이 한가위 연휴 첫날 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조 여자 도마에서 8년 만에 금메달을 거머쥐었다.

여서정은 24일 일본 나고야 종합체육관에서 열린 대회 여자 기계체조 도마 결선에서 1, 2차 시기 평균 14.483점으로 우승했다. 한국 선수단 10번째 금메달이자, 체조 대표팀 첫 메달이다.

24일(현지시간) 일본 아이치현 나고야시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조 여자 도마 결승에서 금메달을 차지한 한국 여서정이 기뻐하고 있다. 뉴시스

여서정은 출전한 2018 자카르타·팔렘방 대회에 이어 두 번째 금메달을 획득했다. 한국 여자 기계체조 선수가 아시안게임에서 금메달 두 개를 보유하는 건 여서정이 최초다. 2023년에 개최된 2022 항저우 대회 때는 2024 파리 올림픽 단체전 출전권이 걸린 세계선수권대회에 집중하느라 불참했다.

여서정은 아버지 여홍철 대한체조협회 전무이사처럼 아시안게임 금메달 2개를 보유하게 됐다. 여홍철 이사는 1994 히로시마 대회와 1998 방콕 대회 남자 도마 2연패를 이뤘다. 1996 애틀랜타 올림픽에선 도마 은메달을 수확했다.

전날 도마 예선 1위(14.466점)에 오른 여서정은 결선에서 출전선수 8명 중 유일하게 14점을 넘겼다. 여서정은 1차 시기에서 난도 5.4점짜리 기술을 선보이며 실시점수 9.266점을 받아 총점 14.466점을 기록했다. 직전 항저우 대회 여자 도마 금메달리스트인 북한 안창옥은 2차 시기에서 착지 후 왼쪽 다리가 매트 밖으로 나가는 실수를 범하며 미끄러졌다. 1, 2차 시기 평균 13.666점에 그친 안창옥은 은메달에 그쳤다. 동메달은 1, 2차 시기 평균 13.450점을 받은 두쓰위(중국)에게 돌아갔다.

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