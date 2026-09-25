서인영, 이혼 소식 전한 뒤 父 반응 공개…“네가 싼 똥 네가 치워”

서인영의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 화면 캡처

가수 서인영이 이혼 소식을 전한 뒤 아버지에게 들었던 뜻밖의 첫마디를 공개해 눈길을 끌었다.

지난 23일 서인영의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 42번째 생일을 맞은 서인영을 위한 특별한 파티 영상이 공개됐다. 이날 방송에는 노사연, 조혜련, 브라이언, 강유미, 이재율, 샘 해밍턴 등 여러 출연진이 등장했다.

서인영은 이날 자신의 이야기를 얼마나 잘 알고 있는지 알아보는 퀴즈를 진행했다. 이 가운데 ‘아빠한테 이혼을 고백하고 처음 들었던 말은?’이라는 문제가 등장해 눈길을 끌었다.

출연진들이 다양한 답을 내놓자 서인영은 “우리 아빠는 절대 내 편이 아니다”라며 힌트를 건넸다.

이어 “남편을 욕하는 것도 아니고 나한테 뭐라고 한 것”이라며 정답에 대한 추가 설명을 했다. 그러면서 “똥과 관련이 있다”고 귀띔했다.

이에 강유미 등이 여러 답을 내놓으며 추측을 이어갔고, 결국 “네가 싼 똥 네가 치워”라는 답이 나오자 서인영은 정답이라고 확인했다.

한편 서인영은 지난 2023년 비연예인 사업가와 결혼했으나 이듬해 합의 이혼했으며, 최근에는 6세 연상의 사업가와 하반기 재혼 소식을 전해 많은 이들의 축하를 받고 있다

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