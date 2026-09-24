“금메달 DNA라도 있는 걸까”…여서정 “아빠의 길 똑같이 걸어가는 것 같아” [아시안게임]

[나고야=권준영 기자] 난도를 높이는 것이 언제나 정답은 아니었다. 여서정(24·제천시청)은 가장 어려운 기술 대신 한 단계 낮은 기술을 택했다. 대신 자신이 준비한 동작을 정확하게 해내는 데 집중했다. 다시 도마 정상에 서기 위해서였다.

대한민국 기계체조 대표팀 여서정이 24일 일본 나고야시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조 여자 개인 도마 결선 시상식에서 금메달을 목에 걸고 손을 흔들고 있다. 나고야=뉴스1

대한민국 기계체조 대표팀 여서정이 24일 일본 아이치현 나고야시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조 여자 도마 결승에서 연기를 펼치고 있다. 나고야=뉴시스

여서정은 24일 일본 아이치현 나고야시 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 도마 결선에서 평균 14.483점을 받아 금메달을 목에 걸었다. 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임에서 고교생 신분으로 따낸 금메달 이후 8년 만의 정상 탈환이다. 개인 통산 두 번째 아시안게임 금메달이자 이번 대회 한국 선수단의 10번째 금메달이다.

경기를 마친 여서정은 “8년 만에 금메달을 따게 됐는데 열심히 준비한 만큼 너무 행복하다”고 웃었다. 한 차례 정상에 오른 뒤 다시 도전하는 만큼 이번에는 더 큰 기대가 따랐다.

“부담이 안 됐다고 하면 거짓말”이라고 했다. 많은 기대를 받는 만큼 긴장도 컸다. 여서정은 “확실히 그냥 와서 했을 때보다 많은 기대를 받고 하니까 좀 더 부담이 되고, 잘하고 싶다는 생각이 더 커진 것 같다”고 돌아봤다.

그 부담을 다루는 방법은 의외로 단순했다. 더 높은 난도의 기술로 승부하기보다 성공 가능성을 높이는 선택을 했다. 여서정은 “난도가 높은 기술은 아무래도 실수가 많이 나올 수 있어서 한 단계 낮춰서 되게 깔끔하게 하자는 생각으로 했다”고 설명했다. 실제 연기는 자신이 기대했던 만큼 나왔다. 착지를 마친 뒤에는 “제가 생각한 만큼 딱 나왔고, 그래도 메달을 딸 수 있겠다는 생각을 했다”고 당시 상황을 설명했다.

결선에서 맞붙은 북한의 안창옥이 연기 도중 넘어졌지만 여서정이 원했던 장면은 아니었다. 그는 “솔직히 바라진 않았다”며 “정정당당하게 하고 싶었는데 다 싸웠던 것 같다”고 말했다. 상대의 실수로 승부가 기울었지만, 여서정은 제대로 맞붙는 경기를 원했다. 안창옥을 두고도 “정말 세계적인 선수라고 생각하고, 정말 열심히 하는 선수”라면서 “항상 존경하고 대단하다고 생각한다”고 말했다.

대한민국 기계체조 대표팀 여서정이 24일 일본 나고야시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 기계체조 여자 도마 개인전 결선 시상식에서 금메달을 수상하기 전 인사하고 있다. 나고야=뉴스1

이번 금메달까지 오는 길에는 2년 전 파리올림픽의 아쉬움과 부상도 있었다.

그 과정에서 가장 가까이에서 지켜본 사람은 아버지 여홍철이었다. 1996 애틀랜타 올림픽 도마 은메달리스트인 아버지는 대회 기간 딸에게 짧지만 분명한 응원을 보냈다. 여서정은 “방학 때 카톡이 왔었는데 어제도 시합을 봤으니까 ‘어제도 잘했고 공부 잘할 거다. 사랑한다’ 이렇게 와주셨다”고 전했다.

8년 전 첫 금메달 때 아버지는 눈물을 흘렸다. 이번에는 웃었다. 여서정은 “많은 분들이 많이 응원해 주셔서 좀 더 의미가 깊은 것 같다”고 했다.

금메달 뒤 가장 먹고 싶은 것은 한식이었다. 일본에서 대회를 치르느라 제대로 된 한식을 먹기 어려웠던 탓이다. 아버지가 무엇을 사주겠느냐는 질문에는 “아무래도 소고기를 사달라고 해야겠죠”라며 웃었다. 남은 종목에 대해서는 “즐기면서 그냥 실수 없이 하고 나오려고 한다”고 했다.

“아빠랑 어깨를 나란히 할 수 있다는 생각도 들고, 아빠의 길을 똑같이 걷고 있는 것 같아요.”

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