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추석 당일 전국 대체로 흐려…귀성·귀경길 곳곳 비 [날씨]

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김태욱 기자 taewook@segye.com

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추석이자 금요일인 25일은 전국이 대체로 흐리겠다. 오전까지 강원 중·북부 동해안과 산지에 비가 내리겠고, 늦은 오후부터는 중부지방과 전라권, 경북권 일부 지역에도 비가 오겠다.

 

새벽부터 오전 사이 강원 남부 동해안·산지와 경북 북부 동해안에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지겠다. 밤에는 경남권 일부 지역에서도 빗방울이 떨어지겠다.

 

사진=연합뉴스
사진=연합뉴스

예상 강수량은 서울·인천·경기 5㎜ 안팎, 대전·세종·충남·충북 5∼10㎜, 전남 해안 20∼60㎜, 광주·전남 내륙 10∼40㎜, 전북 5∼20㎜, 대구·경북 5㎜ 안팎이다.

 

아침 최저기온은 14∼21도, 낮 최고기온은 23∼28도로 예보됐다. 당분간 기온은 예년과 비슷하거나 조금 높겠다.

 

바다의 물결은 동해와 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼2.0m, 서해 0.5∼1.0m, 남해 0.5∼1.5m로 예상된다.


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