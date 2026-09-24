남자 계영 400ｍ, 일본 제치고 역전 은메달…한국 은3·동2 [아시안게임]

한국 남자 수영 대표팀이 한·중·일 삼국의 치열한 접전 끝에 아시안게임 남자 계영 400ｍ 은메달을 따냈다.



한국은 24일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 경영 남자 계영 400ｍ 결승에서 황선우(강원특별자치도청)∼김지훈(대전광역시체육회)-양재훈∼김영범(이상 강원특별자치도청) 순으로 레이스를 펼쳐 3분11초69로 터치패드를 찍었다.

24일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 400m 계영 결승에서 황선우가 역영하고 있다.

한국은 2번 영자 구간까지 줄곧 선두를 지키며 중국과 일본을 압박했다.



첫 영자로 나선 간판 황선우가 47초50을 기록하며 1위로 기선을 제압했고, 2번 영자 김지훈이 47초70(누적 1분35초20)으로 중국(1분35초20)과 공동 1위를 달리며 선두를 유지했다.



3번 영자 양재훈은 49초65(누적 2분24초85)로 역주했으나 중국(2분23초85), 일본(2분24초16)에 살짝 밀렸다.



승부는 마지막 4번 영자 구간에서 갈렸다.



마지막 영자 김영범은 350ｍ 턴 지점까지 일본의 미쓰나가 슌에게 0.45초 뒤진 3위였으나 마지막 50ｍ 구간에서 폭발적인 스퍼트를 발휘해 미쓰나가를 따라잡고 극적으로 2위로 터치패드를 찍었다.

금메달은 판잔러가 마지막 영자로 나선 중국이 3분10초60의 아시아 신기록을 세우며 차지했다.



중국은 2022 항저우 대회에서 자신들이 작성한 종전 아시아 기록이자 대회 기록(3분10초88)을 0.28초 단축했다.



중국 수영 신성 장잔숴는 자유형 200ｍ와 800ｍ, 1,500ｍ, 계영 800ｍ에 혼계영 400ｍ, 이 종목까지 대회 6관왕에 올랐다.

24일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 400m 자유형 계영 결승에서 은메달을 따낸 대한민국 선수들이 시상식에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 황선우, 김지훈, 양재훈, 김영범.

한국에 막판 역전을 허용한 일본은 3분11초96으로 동메달을 목에 걸었다.



한국 여자 평영 기대주 박시은(강원특별자치도체육회)은 여자 평영 200ｍ 결승에서 2분22초69, 2위로 터치패드를 찍었다.



이는 지난해 전국체육대회에서 문수아(서울체고)가 남겼던 종전 한국 기록 2분23초21을 0.52초 앞당긴 기록이다.



금메달을 차지한 일본의 가토 고토미(2분22초57)와는 불과 0.12초 차였다.



예선에서 전체 2위(2분26초57)에 올라 5번 레인을 배정받은 박시은은 결승 레이스 내내 4번 레인의 가토와 치열한 선두 다툼을 벌였다.



마지막 50ｍ 구간에서 무서운 스퍼트로 가토를 턱밑까지 바짝 추격했으나 간발의 차로 역전에는 닿지 못했다.



동메달은 2분25초51을 기록한 주레이주(중국)가 차지했다.

24일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 200m 평영 결승. 동메달을 획득한 한국 조성재가 손으로 하트를 만들고 있다.

한국 남자 평영 간판 조성재(국군체육부대)는 0.01초 차로 짜릿한 동메달을 따냈다.



조성재는 남자 평영 200ｍ 결승에서 2분08초76, 3위로 터치패드를 찍었다.



4위 맥사이팅(홍콩·2분08초77)을 불과 0.01초 차로 제친 숨 막히는 레이스였다.



은메달은 2분08초67을 찍은 데니스 페트라쇼프(키르기스스탄)에게 돌아갔다.



예선 4위로 6번 레인에서 출발한 조성재는 마지막 50ｍ 구간에서 페트라쇼프, 맥사이팅과 치열한 2위권 다툼을 벌인 끝에 극적으로 시상대 한자리를 꿰찼다.

일본의 오하시 신은 압도적인 레이스 끝에 2분04초83으로 금메달을 목에 걸었다.



오하시는 친하이양(중국)이 2023년 후쿠오카 세계선수권에서 세웠던 종전 세계 기록이자 아시아 기록(2분05초48)을 0.65초 단축하며 이번 대회 경영 종목을 통틀어 첫 세계 신기록 주인공이 됐다.

24일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 남자 800m 자유형 결승. 7분43초86의 기록으로 공동 은메달을 획득한 한국 김준우가 메달을 들어보이고 있다.

한국 중장거리 미래 김준우(강원특별자치도청)는 2022 항저우 대회 챔피언 김우민(강원특별자치도청)보다 좋은 기록을 내며 남자 자유형 800ｍ에서 은메달을 목에 걸었다.



김준우는 남자 자유형 800ｍ 결승에서 7분43초86으로 터치패드를 찍어 일본의 다부치 가이토와 공동 2위에 올랐다.



김우민이 어깨 부상 여파로 출전을 포기한 가운데 홀로 나선 김준우는 2번 레인에서 출발해 레이스 내내 상위권을 유지하며 놀라운 역주를 펼쳤다.



금메달은 7분42초49의 대회 신기록을 작성한 중국의 장잔숴가 차지했다.



장잔숴는 김우민이 2022 항저우 대회에서 세웠던 종전 대회 기록(7분46초03)을 3초54 앞당겼다.

24일 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 수영 여자 800m 자유형 계영 결승에서 동메달을 딴 대한민국 허연경, 이송은, 한다경, 조현주가 메달을 목에 걸고 기념촬영을 하고 있다.

한국 여자 수영 대표팀은 여자 계영 800ｍ 결승에서 조현주(경북도청)∼허연경(대전광역시시설관리공단)∼한다경∼이송은(이상 전북원스포츠단) 순으로 역영해 8분01초87로 동메달을 차지했다.



금메달은 7분49초37을 찍은 중국이 차지했고, 은메달은 중국에 10초16 뒤진 7분59초53으로 들어온 개최국 일본에 돌아갔다.



앞서 열린 남자 접영 50ｍ 결승에서는 미하일 아르항겔스키(바레인)가 22초91로 금메달을 획득했다.



바레인 국적 선수가 아시안게임 수영에서 메달을 딴 것은 아르항겔스키가 처음이다.



러시아 출생으로 어릴 때 가족과 함께 프랑스로 망명했고, 미국에서 대학 생활을 하는 그는 국제대회 출전을 위해 바레인 국적을 땄다.



양재훈은 23초60으로 9위에 자리했다.



이날 한국 경영 대표팀은 은메달 3개와 동메달 2개를 목에 걸었다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지