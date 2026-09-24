러시아 “북한군 포로 한국행 관련 정보 없어”

러시아를 위해 우크라이나 전쟁에 투입됐다가 생포된 북한군 포로 2명이 한국으로 송환된 가운데 러시아 크레믈궁이 이들의 한국행과 관련해 “정보가 없다”고 밝혔다.

24일(현지시간) 러시아 리아노보스티 통신에 따르면 드미트리 페스코프 크레믈궁 대변인은 이날 북한군 포로의 한국행과 관련한 정보를 갖고 있느냐는 질문에 “이에 관한 어떤 정보도 갖고 있지 않다”고 답했다. 그는 “포로 문제는 우리 국방부와 정보기관 소관”이라며 “정보기관 차원의 접촉은 계속되고 있다”고 말했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 텔레그램을 통해 공개한 생포 북한군 병사들의 모습. 젤렌스키 엑스 캡처

실제 송환 시점과 관련해서는 한국에 이미 도착했다는 추가 정보도 나왔다. 유용원 국민의힘 의원은 이날 국회 기자회견에서 북한군 포로 2명이 “며칠 전 무사히 대한민국에 도착한 것으로 파악됐다”고 밝혔다. 유 의원은 이들의 입국 사실을 이전부터 파악했지만 신변 안전과 외교관계 등을 고려해 공개하지 않았다고 설명했다.

우리 정부는 포로들의 입국 여부를 공식적으로 확인하지 않으면서도 우크라이나 측을 비롯한 관련국·기관과 필요한 소통과 협의를 진행해 왔다고 밝혔다. 다만 당사자와 가족의 신변 안전과 관련된 민감한 사안이라며 구체적인 입국 시기와 경로, 양국 간 협의 내용은 공개하지 않았다.

젤렌스키 대통령은 전날 미국 뉴욕에서 열린 제81차 유엔총회 연설에서 “최근 북한군 전쟁포로 2명을 대한민국으로 보냈다”고 처음 공개했다. 두 포로는 지난해 1월 러시아 쿠르스크 지역에서 우크라이나군에 생포됐으며, 이후 한국행 의사를 밝혀왔다.

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