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강신철 국방장관, 최전방 7사단 방문…“적 도발 땐 가차 없이 대응”

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김태욱 기자 taewook@segye.com

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강신철 국방부 장관이 24일 중동부전선 최전방 부대를 찾아 군사대비태세를 점검하고 추석 연휴에도 임무를 수행하는 장병들을 격려했다.

 

국방부에 따르면 강 장관은 이날 육군 제7보병사단 일반전초(GOP)대대 지휘통제실에서 작전상황을 보고받고 대비태세를 점검했다.

 

강신철 국방부 장관이 24일 추석 연휴를 맞아 중동부전선 최전방 육군 제7보병사단을 방문해 군사대비태세를 점검하고 있다. 국방부 제공
강신철 국방부 장관이 24일 추석 연휴를 맞아 중동부전선 최전방 육군 제7보병사단을 방문해 군사대비태세를 점검하고 있다. 국방부 제공

강 장관은 “무엇보다 대비태세에서 승리해야 한다”며 “적에게는 거칠고, 가차 없고, 치명적이어야 한다”고 강조했다. 이어 “최고의 국방정책은 최고의 상황조치”라며 “적이 도발하거나 침범하면 장관이 옆에서 명령했다고 생각하고 단호하게 대응하라”고 주문했다.

 

강 장관은 최전방 소초로 이동해 장병들의 병영생활과 시설 여건도 살폈다. 급식과 생활환경 등을 점검한 뒤에는 “국가를 위해 묵묵히 헌신하는 장병들이 불편함 없이 생활하며 오직 임무에만 전념할 수 있도록 복무여건을 지속적으로 개선해 나가겠다”고 밝혔다.

 

강신철 국방부 장관이 24일 중동부전선 최전방 육군 제7보병사단을 방문해 장병들과 간담회를 갖고 있다. 국방부 제공
강신철 국방부 장관이 24일 중동부전선 최전방 육군 제7보병사단을 방문해 장병들과 간담회를 갖고 있다. 국방부 제공

장병들과 오찬을 함께한 강 장관은 “가족과 떨어져 명절에도 최전방을 지키는 여러분이 있기에 국민들이 행복한 일상을 보낼 수 있다”며 노고를 치하했다.


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