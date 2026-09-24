서울 아파트값 85주 연속 상승…文정부와 동률이나 상승률은 배 이상

서울 아파트값이 85주 연속 올라 문재인 정부 시절인 2020∼2022년 기록한 역대 최장 상승과 동률이 됐다. 85주간 누적 상승률로는 과거 상승기의 두 배를 넘어섰다. 강남3구(서초·강남·송파구) 약세가 이어지면서 서울 전체 상승폭은 또다시 축소됐으나 중위권 이하 지역의 꾸준한 오름세가 전체 상승을 견인하고 있다.

24일 한국부동산원이 발표한 9월 셋째 주(9월21일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 평균 0.13% 올랐다. 서울 전체 변동률은 부동산원 기준으로 지난해 2월 첫째 주부터 85주째 올라 역대 최장 상승 기간인 2020년 6월 둘째 주∼2022년 1월 셋째 주(85주)와 동률이 됐다. 부동산원은 “일부 단지에서 가격 조정된 거래가 나타났으며 선호도 높은 대단지, 역세권 등 정주 여건이 양호한 지역 중심으로 매매가격이 오르며 서울 전체적으로 상승했다”고 말했다.

서울 남산에서 바라본 서울 시내 아파트 단지 모습. 연합

85주간 누적 상승률은 17.5%로 문재인 정부의 85주간 누적 상승률(7.7%)의 2배 이상이다. 지난해 6월4일 이재명 정부 출범 이후 67주만 따져도 상승률이 15.2%에 달한다.

상승세가 장기화하면서 서울 지역 평균 주택종합(아파트·연립주택·단독주택) 가격 역시 뛰었다. 매매가격은 지난해 6월 9억1449만원에서 올해 8월 10억2974만원으로 1년2개월 사이 1억1525만원(12.6%) 높아졌다. 중위가격도 6억9884만원에서 8억592만원으로 1억708만원(15.3%) 늘었다.

문재인 정부 당시에는 저금리와 풍부한 유동성이 집값을 자극했다. 당시 한국은행은 코로나19에 대응해 2020년 3월 기준금리를 1.25%에서 0.75%로 한 번에 0.50%포인트 낮췄고 같은 해 5월 0.50%까지 추가 인하했다. 반면 최근에는 한은이 금리 인상기에 들어섰으나 반도체 수출 호황에 따른 유동성이 주택 가격을 밀어올리고 있다. 최근 전세 물량 부족으로 서울 비강남과 수도권으로 매수 수요가 쏠리며 집값 키 맞추기 현상이 나타나는 것도 차이점이다.

집값이 85주 연속 상승했지만 최근 상승률은 8월 다섯째 주(0.29%→0.22%)부터 4주 연속 축소 흐름을 이어갔다. 세제개편에 따른 보유세·양도소득세 부담 증가가 예상되는 강남3구는 약세가 지속됐다. 서초구(-0.37%)는 전주 대비 0.11%포인트, 강남구(-0.42%)는 0.06%포인트 각각 낙폭을 키우며 7주 연속 하락했고 송파구(-0.14%) 역시 하락폭을 0.02%포인트 확대하며 3주 연속 내렸다.

한강벨트 대표 지역인 용산구(0.02%)는 보합권에 근접했고 마포구(0.06%), 동작구(0.11%) 등도 상대적으로 낮은 상승률을 보였다. 반면 서대문구(0.44%), 동대문구(0.39%), 성북구(0.39%), 노원구(0.37%), 중랑구(0.36%), 강서구(0.33%) 등 중하위권은 대단지와 역세권 등을 중심으로 상승세를 유지했다.

강남권 약세가 지속되고 있으나 중하위권이 일정한 상승세를 유지하며 서울 전체 가격 상승을 떠받치는 형국이어서 상승 기간은 길어질 전망이다. 김효선 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “추석 이후 서울 아파트 매매시장은 상승세 자체가 종료되기보다 상승폭 둔화 흐름이 이어질 가능성이 크다”며 “수요를 지지하는 일자리, 교육, 교통 등 핵심 인프라 집중은 여전히 견고하고 신규 공급도 단기간에 크게 늘어나기 어려운 구조이기 때문”이라고 말했다.

경기(0.18%→0.23%)는 삼성전자 사내 주택자금 대출 영향을 받는 수원시 영통구(1.09%)를 비롯해 수원시 권선구(0.66%), 용인시 기흥구(0.48%), 화성시 동탄구(0.45%) 등 '반도체 벨트'를 중심으로 강세를 보이면서 전체적으로 상승폭이 확대됐다.

인천은 0.01% 올랐고 수도권 전체로는 0.17% 상승했다. 비수도권(0.00%)에서는 4대 광역시(0.00%)와 7개 도(0.00%)가 보합이었고 세종시는 0.03% 하락했다. 전남광주는 0.02% 올랐다. 전국 매매가격은 평균 0.09% 상승했다.

전국 아파트 전세가격은 전주 대비 0.10% 올랐다. 서울(0.19%)은 서초구(-0.19%)가 대단지 입주 물량 영향이 있는 잠원·반포동 중심으로, 강남구(-0.15%)는 대치·역삼동 위주로 하락했으나 노원구(0.47%), 성북구(0.42%), 강북구(0.42%) 등 중하위권에서 대단지와 교통 여건이 양호한 지역 중심으로 강세를 보여 상승폭이 0.02%포인트 확대됐다.

경기(0.15%)에서는 수원시 영통구(0.46%)와 광명시(0.39%), 의왕시(0.34%) 등의 전세 상승률이 높았고 인천은 0.13% 상승했다. 수도권 전체로는 0.16% 올랐다.

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