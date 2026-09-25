추석 당일 전국 흐리고 곳곳이 비…보름달 보기 어려울 듯

추석 당일인 금요일에는 흐린 날씨가 이어져 보름달을 관찰하기 어려울 전망이다. 당분간 일교차도 커져 건강관리에도 유의해야겠다.

24일 기상청에 따르면 25일 전국이 대체로 흐린 가운데 곳곳에 비가 내리겠다. 새벽부터 오전 사이 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안에 내리던 비는 늦은오후부터 수도권과 충청권, 전라권 및 경북권 등으로 확대될 것으로 보인다.

비가 내리고 있는 25일 서울 종로구 인사동 입구 횡단보도에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 뉴스1

예상 강수량은 25∼26 이틀간 서울·인천·경기와 서해5도 5㎜ 안팎, 강원도 5∼20㎜, 대전·세종·충남·충북 5∼10㎜, 전남 해안 20∼60㎜, 광주·전남 내륙 10∼40㎜, 전북 5∼20㎜, 대구·경북 5㎜ 안팎이다. 밤에는 경남권에도 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다. 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있어 교통안전에 유의해야 한다.

중부내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10~15도로 벌어지겠으니 환절기 건강 관리에 유의해야 한다. 25일 아침 최저기온은 14∼21도, 낮 최고기온은 22∼28도로 나타날 전망이다.

주요 도시별 예상 아침 최저기온은 서울 19도, 인천 19도, 춘천 15도, 대전 17도, 대구 18도, 광주 19도, 부산 19도, 제주 22도다. 낮 최고기온은 서울 28도, 인천 28도, 춘천 27도, 대전 28도, 대구 29도, 광주 29도, 부산 29도, 제주 27도로 측정된다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5∼2.0m, 서해 0.5∼1.0m로 예상된다.

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