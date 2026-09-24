극심했던 귀성길 정체 서서히 풀려… 오후 8~9시 해소 전망

추석 연휴 첫날인 24일 목요일 오후 귀성길 교통 혼잡이 이어지는 가운데 정오쯤 극심했던 정체가 오후 8~9시쯤 평상시 흐름을 회복할 것으로 예상된다.

한국도로공사에 따르면 이날 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 51만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 38만대로 관측된다.

추석 연휴 첫날인 24일 오후 강원 원주시 중앙고속도로 남원주 방면 도로에서 귀성 차량 행렬이 몰리면서 정체가 빚어지고 있다. 뉴스1

귀성 방향 고속도로는 전날부터 혼잡이 지속돼 오전 11시~오후 1시 최대에 이르다가 오후 8~9시 해소될 것으로 보인다. 귀경 방향은 오전 8~9시 정체가 시작돼 낮 12시~오후 1시 가장 혼잡하다가 오후 6~7시 흐름을 회복할 것으로 예상된다.

주요 노선별로 살펴보면 오후 4시30분 기준 경부고속도로 서울 방향 옥산분기점부근~청주휴게소부근 7㎞, 달래내부근~반포 9㎞ 구간, 부산 방향 북천안부근~옥산분기점부근 27㎞, 옥산휴게소~옥산 Hi부근 2㎞, 대전터널~비룡분기점 2㎞, 옥천부근~금강 15㎞, 칠곡물류부근 1㎞ 구간 정체가 나타난다.

영동고속도로는 강릉 방향 새말부근 2㎞, 횡성휴게소부근~둔내부근 2㎞, 둔내터널부근~진부1터널부근 19㎞, 속사부근~진부1터널부근 3㎞ 구간, 인천 방향 광교터널부근~북수원 2㎞, 둔대분기점~반월터널부근 2㎞, 서창분기점 1㎞ 구간에서 가다 서기를 반복하고 있다.

서해안고속도로는 서울 방향 팔탄분기점~팔탄분기점부근 1㎞, 매송~용담터널 2㎞, 일직분기점~금천 4㎞ 구간, 목포 방향 서평택부근~서평택 3㎞, 서평택~서해대교 9㎞, 송악~당진 9㎞, 당진분기점부근~서산 4㎞, 동서천분기점부근~대명터널부근 6㎞, 부안부근~줄포부근 13㎞, 함평분기점부근~무안1터널부근 2㎞ 구간에서 답답한 차량 흐름이 나타나고 있다.

중부고속도로는 남이 방향 호법분기점~남이천IC부근 8㎞, 진천~진천터널부근 8㎞, 오창분기점부근~서청주부근 8㎞ 구간 정체가 나타난다. 서울양양고속도로는 양양 방향 화도~서종부근 4㎞, 조양부근~춘천분기점부근 3㎞, 내촌~내촌부근 6㎞ 구간에서 서행 중이다.

오후 5시 요금소 기준 주요 도시 간 예상 소요 시간은 하행선 △서울~부산 5시간 △서울~대구 4시간 서울△~광주 4시간 △서울~대전 2시간10분 △서울~강릉 2시간50분 △서울~울산 4시간40분 △서울~목포 4시간20분이다.

상행선은 △부산~서울 4시간30분 △대구~서울 3시간30분 △광주~서울 3시간20분 △대전~서울 1시간30분 △강릉~서울 2시간40분 △울산~서울 4시간10분 △목포~서울 3시간40분이다.

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