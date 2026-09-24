극심했던 귀성길 정체 서서히 풀려… 오후 8~9시 해소 전망

추석 연휴 첫날인 24일 목요일 오후 귀성길 교통 혼잡이 이어지는 가운데 정오쯤 극심했던 정체가 오후 8~9시쯤 평상시 흐름을 회복할 것으로 예상된다.
한국도로공사에 따르면 이날 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 51만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량은 38만대로 관측된다.
귀성 방향 고속도로는 전날부터 혼잡이 지속돼 오전 11시~오후 1시 최대에 이르다가 오후 8~9시 해소될 것으로 보인다. 귀경 방향은 오전 8~9시 정체가 시작돼 낮 12시~오후 1시 가장 혼잡하다가 오후 6~7시 흐름을 회복할 것으로 예상된다.
주요 노선별로 살펴보면 오후 4시30분 기준 경부고속도로 서울 방향 옥산분기점부근~청주휴게소부근 7㎞, 달래내부근~반포 9㎞ 구간, 부산 방향 북천안부근~옥산분기점부근 27㎞, 옥산휴게소~옥산 Hi부근 2㎞, 대전터널~비룡분기점 2㎞, 옥천부근~금강 15㎞, 칠곡물류부근 1㎞ 구간 정체가 나타난다.
영동고속도로는 강릉 방향 새말부근 2㎞, 횡성휴게소부근~둔내부근 2㎞, 둔내터널부근~진부1터널부근 19㎞, 속사부근~진부1터널부근 3㎞ 구간, 인천 방향 광교터널부근~북수원 2㎞, 둔대분기점~반월터널부근 2㎞, 서창분기점 1㎞ 구간에서 가다 서기를 반복하고 있다.
서해안고속도로는 서울 방향 팔탄분기점~팔탄분기점부근 1㎞, 매송~용담터널 2㎞, 일직분기점~금천 4㎞ 구간, 목포 방향 서평택부근~서평택 3㎞, 서평택~서해대교 9㎞, 송악~당진 9㎞, 당진분기점부근~서산 4㎞, 동서천분기점부근~대명터널부근 6㎞, 부안부근~줄포부근 13㎞, 함평분기점부근~무안1터널부근 2㎞ 구간에서 답답한 차량 흐름이 나타나고 있다.
중부고속도로는 남이 방향 호법분기점~남이천IC부근 8㎞, 진천~진천터널부근 8㎞, 오창분기점부근~서청주부근 8㎞ 구간 정체가 나타난다. 서울양양고속도로는 양양 방향 화도~서종부근 4㎞, 조양부근~춘천분기점부근 3㎞, 내촌~내촌부근 6㎞ 구간에서 서행 중이다.
오후 5시 요금소 기준 주요 도시 간 예상 소요 시간은 하행선 △서울~부산 5시간 △서울~대구 4시간 서울△~광주 4시간 △서울~대전 2시간10분 △서울~강릉 2시간50분 △서울~울산 4시간40분 △서울~목포 4시간20분이다.
상행선은 △부산~서울 4시간30분 △대구~서울 3시간30분 △광주~서울 3시간20분 △대전~서울 1시간30분 △강릉~서울 2시간40분 △울산~서울 4시간10분 △목포~서울 3시간40분이다.
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