DMZ 폭발 조사 연휴 뒤로… 野 “北에 증거인멸 시간 주나”

서부전선 비무장지대(DMZ)에서 발생한 폭발 사고에 대한 정부의 현장조사 대응을 두고 야권의 공세가 이어지고 있다. 군이 추석 연휴 이후 유엔군사령부와 현장조사에 나설 것으로 알려지면서 국민의힘은 “조사를 미룰 경우 증거가 훼손되거나 북한군이 접근해 증거를 인멸할 수 있다”며 즉각적인 현장조사를 촉구하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표는 24일 페이스북을 통해 이재명 대통령을 겨냥해 “대한민국의 국군통수권자는 지금 어디서 뭘 하고 있는가”라며 비판했다.

국민의힘 장동혁 대표가 23일 국회에서 여권의 재제청 요구를 거부한 조희대 대법원장에 대한 공세, 비무장지대(DMZ) 내 지뢰 추정 폭발 사고 등 현안과 관련해 입장을 밝히고 있다. 연합

장 대표는 “사고 직후 올린 4문단 SNS가 전부”라며 “지뢰 도발 사고 조사도, 북한의 연이은 도발 대응도 지금껏 단 한마디가 없다”고 꼬집었다. 이어 이 대통령이 뉴욕 코리아타운을 방문한 것을 거론하며 “한가해도 이렇게 한가할 수가 없다”고 비판했다.

특히 장 대표는 추석 연휴 이후로 예정된 현장조사를 문제 삼았다. 그는 “추석 연휴 지나고 현장조사를 하겠다고 한다”며 “북한군에게 증거인멸할 시간이라도 주겠다는 것이냐”고 주장했다. 이어 “고의로 현장조사를 지연시켰다면 이야말로 명백한 이적행위”라며 “만약 대통령의 지시라면 이보다 더 확실한 탄핵 사유는 없을 것”이라고 했다. 그러면서 “안보를 포기한 대통령은 더 이상 대통령이 아니다”라고 주장했다.

강신철 국방부 장관을 향해서도 “국방부 장관의 변명은 황당 그 자체다. 핑계랍시고 꺼낸 말이 장병들의 ‘트라우마’”라며 “군의 역량을 무시하는 ‘장병 모독’이다. 이러니 ‘간신철’이라는 것”이라고 말했다.

안철수 의원도 이날 페이스북을 통해 “군이 원인을 조사 중이나 정황상 북한이 매설한 목함지뢰가 원인일 가능성이 크다”며 “그러나 이 대통령은 부상 장병에 대한 회복 여부만 짤막하게 언급했다”고 주장했다.

안 의원은 “(이 대통령은) 진상 규명과 문책, 북한 연루 시 대응에 대한 일체의 메시지 없이 한국을 떠났다”며 “2015년 8월, 북한 목함지뢰 사태 당시 박근혜 대통령은 일관된 원칙과 물리적 대응으로 북한의 사과를 받아냈다”고 했다. 그러면서 “이번 폭발이 북한 지뢰 도발로 밝혀진다면 정부는 반드시 북한의 사과와 재발방지, 배상 확약을 받아내야 한다”며 “과거 박 대통령이 그랬듯 일관된 원칙과 효과적 억지력만 뒷받침된다면 북한은 대화의 창구로 나올 것”이라고 강조했다.

한동훈 무소속 의원은 “이재명정부가 추석 연휴 핑계로 조사를 미루는 것은 빗물로 증거가 유실되게 하거나 북한군이 증거인멸할 기회를 주는 것”이라고 했다. 한 의원은 “해당 지역은 우리 감시장비 사각지대로, 연휴 기간 북한군이 내려와 증거를 인멸할 수 있다”며 “연휴 기간 중 전쟁 나도 연휴 쉬고 싸울 것이냐”고 했다.

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