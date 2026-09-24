“지나간 사랑은 이미 지나간 일” 남유정, 새 사랑 찾는다

가수 남유정이 배우 이규한과의 결별 이후 새로운 인연을 만나고 싶다는 솔직한 마음을 털어놨다.

가수 남유정이 배우 이규한과의 결별 이후 새로운 인연을 만나고 싶다는 솔직한 마음을 털어놨다. 데프콘TV

23일 유튜브 채널 ‘데프콘TV’에는 ‘데프콘, 드디어 명절을 함께 보낼 ‘여보(?)’ 공개!’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 남유정은 데프콘과 함께 추석 음식을 준비하며 자신의 연애관과 결혼에 대한 생각을 이야기했다.

대화를 나누던 중 데프콘은 최근 남유정이 결혼에 대한 관심이 부쩍 커졌다는 이야기를 꺼냈다. 이에 남유정은 부끄러운 듯 웃음을 보이며 최근 유튜브 콘텐츠를 통해 자신의 연애와 관련한 다양한 시도를 하고 있다고 설명했다.

남유정은 ‘남유정은 사랑이 하고 싶다’는 주제로 여러 가지 활동을 이어가고 있다며 결혼정보회사를 직접 찾아 상담까지 받아봤다고 밝혔다. 이후 회사를 찾는 사람들이 단순히 결혼 자체가 급해서라기보다는 확실히 새로운 사람을 만나 사랑을 해보고 싶은 마음이 큰 것 같다고 그는 추측했다.

데프콘이 결혼을 서두르는 것이 아니냐고 묻자 남유정은 결혼 자체에 조급함을 느끼기보다는 누군가를 좋아하고 사랑하는 관계를 다시 만들어보고 싶다고 답했다.

자연스럽게 과거 연애에 대한 이야기도 이어졌다. 데프콘이 이전에 만났던 사람들과의 관계가 어땠는지 묻자 남유정은 “지나간 사랑은 이미 지나간 일”이라고 선을 그었다. 그는 과거의 모든 일이 지나갔기 때문에 이를 ‘지난 사랑’이라고 부르는 것이라며 현재에 집중하고 있음을 덧붙였다.

특히 남유정은 “아쉬움은 없다”며 “빨리 새로운 사랑을 찾고 싶다”고 덧붙였다. 그는 “대화가 잘 통하면 다른 거는 크게 따질 것 같지 않다”고 설명했다. 또 “서로 웃게 해주는 사람이 좋다”고도 전했다.

이날 방송에서 남유정은 결혼 자체를 서두르기보다는 새로운 사랑을 만나고 싶다는 자신의 현재 생각을 비교적 솔직하게 털어놓았다. 과거의 관계는 뒤로하고 앞으로 만날 인연에 대한 기대감을 드러내면서 향후 연애에 대한 관심도 내비쳤다.

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