남녀 축구, 한가위에 나란히 8강전…베트남·우즈벡과 격돌

한국 남녀 축구가 한가위에 2026 아이치·나고야 아시안게임 동반 4강에 도전한다.

이민성 감독이 이끄는 한국 남자 23세 이하(U-23) 대표팀은 25일 오후 7시30분 일본 나고야 미즈호 공원 럭비경기장에서 베트남과 대회 남자축구 8강전을 치른다.

한국은 조별리그 D조에서 카타르(4-1 승), 사우디아라비아(2-0 승)를 연달아 꺾고 2전 전승을 기록, 조 1위로 8강에 올랐다.

이번 대회 남자축구 우승 후보로 꼽히는 우즈베키스탄과 일본을 결승까지 피하며 금메달 꽃길을 열었다.

8강 상대는 C조에서 1승 1무 1패, 조 2위를 기록한 베트남이다.

한국이 베트남을 누르면 오는 30일 열리는 준결승에서 중국-태국 경기 승자와 대회 결승 티켓을 놓고 붙는다.

아시안게임 4연패에 도전하는 이민성호가 토너먼트 첫판에서 넘어야 할 베트남과는 8개월 전 악연이 있다.

올해 1월 사우디아라비아에서 치른 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 3~4위전에서 승부차기 혈투 끝에 베트남에 져 4위에 머물렀다.

다만 그때와 상황은 다르다.

베트남은 한국인 김상식 감독이 9~10월 A매치에 집중하려고 이번 대회에 딘홍빈 수석코치를 임시 사령탑으로 보냈다.

또 공격수 응우옌 딘박 등 핵심 자원들이 성인 대표팀 차출로 아시안게임에 나오지 않았다.

반면 이민성호는 북중미 월드컵을 경험한 이기혁(강원)과 엄지성(스완지시티), 양현준(셀틱)을 와일드카드(23세 초과 선수)로 발탁하고, 배준호(스토크시티)와 김지수(브렌트포드) 등 해외파들을 대거 발탁해 전력을 업그레이드했다.

물론 방심은 금물이다.

이민성 감독은 사우디아라비아와 조별리그 최종전을 마친 뒤 "8강부터는 내용보다 결과를 내야 한다"고 각오를 보였다.

신상우 감독이 지휘하는 여자대표팀은 같은 날 같은 시간 일본 오사카 나가이 스타디움에서 우즈베키스탄과 8강전을 벌인다.

조별리그에서 2승 1무(승점 7)를 기록한 한국은 북한과 승점이 같았으나, 골 득실(한국 +11·북한 +18)에 밀려 조 2위로 토너먼트에 진출했다.

우즈베키스탄과는 맞대결 전적에서 5전 전승으로 한국이 우위에 있다.

베테랑 지소연을 비롯해 최유리(이상 수원FC위민), 장슬기(경주한수원) 등이 건재하고 북한전에서 골 맛을 본 윤수정(서울시청) 등 젊은 피들도 컨디션이 좋다.

신상우호가 우즈베키스탄을 넘으면 준결승에서 한일전이 성사될 가능성이 크다.

신상우 감독은 조별리그를 마친 뒤 "이번 아시안컵에서 우즈베키스탄의 경기 운영이 눈에 띄게 좋아졌다"며 "더 면밀하게 분석해 8강전을 임하겠다"고 말했다.

<뉴시스>

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