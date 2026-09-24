연휴 첫날 오후 귀성길 정체 지속…서울→부산 6시간40분

추석 연휴 첫날인 24일 오후 귀성 행렬이 이어지며 고속도로 정체가 지속되고 있다.



다만 오전보다는 차량 흐름이 다소 원활해지면서 서울에서 주요 도시까지 예상 소요 시간이 줄어들고 있다.

추석 연휴 첫날인 24일 오후 서울 서초구 경부고속도로 잠원IC 하행선이 귀경차량으로 혼잡을 빚고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오후 2시 기준 서울 요금소에서 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 6시간 40분, 울산 6시간 20분, 목포 5시간 50분, 대구 5시간 40분, 광주 5시간 30분, 강릉 4시간 40분, 대전 3시간 10분이다.



반대로 각 도시에서 서울까지 소요 시간은 부산 5시간, 울산 4시간 40분, 목포 3시간 49분, 대구 4시간, 광주 3시간 20분, 강릉 3시간 10분, 대전 2시간 10분으로 예상된다.



오전과 비교하면 예상 소요 시간이 두세 시간가량 줄었다.



하지만 여전히 주요 분기점 등 극심한 정체가 이어지는 곳이 적지 않다.



경부고속도로 부산 방향은 동탄분기점∼남사 부근 11㎞와 북천안 부근∼옥산분기점 부근 27㎞, 죽암휴게소 부근∼비룡분기점 21㎞, 옥천 부근∼금강 15㎞ 등 구간에서 서행 중이다.



서해안고속도로 목포 방향은 발안 부근∼서평택 13㎞와 광천 부근∼대천 부근 15㎞, 부안 부근∼줄포 부근 13㎞ 등에서 답답한 흐름을 보이고 있다.



도로공사는 오후 8∼9시는 돼야 비로소 귀성길 혼잡이 해소될 것으로 내다봤다.



귀경 방향 흐름은 오후 6∼7시께 원활해질 전망이다.



도로공사는 이날 전국에서 차량 616만대가 이동할 것으로 예상했다.



수도권에서 지방으로 51만대, 지방에서 수도권으로 38만대가 이동할 것으로 보인다.

<연합>

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