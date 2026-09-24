조인성 "연기 못한단 소리 많았다…즐겁지 않던 때도 있어"

배우 조인성이 연기하는 게 즐겁지 않았던 적도 있었다고 했다.

조인성은 23일 유튜브 채널 '백은하의 주고받고'에 나와 연기에 관해 얘기했다.

조인성은 "예전에는 연기하는 게 즐겁지는 않았다"고 말했다.

그러면서 "잘하고 싶어서 했던 것 같다. 못한다는 소리를 많이 들어서 부딪쳐야 했고 극복해야 했다"고 했다.

그는 "이제 와서는 뒤로 돌아갈 수도 없기 때문에 더 잘해야 한다는 생각이 있었다"고 말했다.

조인성은 오랜 시간 배우 생활을 하면서 마음에 변화가 있었다고 했다.

그는 "요즘 영화를 좀 더 사랑하는 것 같다. 그렇게 밖에 설명이 안 되더라"고 말했다.

조인성은 몸을 혹사하면서도 작품을 계속하는 이유에 대해 "몸은 아프다고 하지만 또 연기를 하는 나를 보면서 이건 사랑이라고밖에 설명을 못 하겠더라. 거래가 아니다. 무조건적으로 사랑한다"고 했다.

그는 "제 작품이라고 해서 반드시 봐줘야 할 하등의 이유가 없다. 무한적인 저의 육체 노동을 드리겠다"고 말했다.

조인성은 "내가 힘들어야 관객은 즐거워한다. 배우는 고생해야 관객들이 즐거워한다. 고생할 테니 사랑을 주십시오"라고 해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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