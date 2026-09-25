젠슨 황, AI 종말론 경고한 ‘AI 대부’에 “그런 예측 좀 그만하라”

‘인공지능(AI) 속도조절론’을 두고 정보기술(IT) 업계가 입장에 따라 날을 세우는 가운데 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 23일(현지시간) AI 종말론을 경고해온 ‘AI의 대부’에게 “그런 예측 그만 좀 하라”라고 날 세워 비판했다.

황 CEO는 이날 뉴욕타임스(NYT)가 공개한 ‘에즈라 클라인 쇼’ 인터뷰에서 제프리 힌턴 캐나다 토론토대 명예교수가 AI로 인한 사회 붕괴 확률이 10% 정도 될 것이라고 본다고 한 발언에 대해 “그런 말은 무책임하다고 말하고 싶다. 그의 예측들은 그동안 모두 들어맞지 않았다”며 이같이 말했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스

황 CEO는 “10%라는 확률은 과학에 기반한 게 아니다”라며 “단지 과학자가 말했다고 해서 과학이 되는 것은 아니다. 그런 예측은 해롭다”라고 비판했다. 이어 “경종을 울린다고 해서 그게 사회에 도움이 된다고 생각해선 안 된다”라며 “우리 모두 좀 더 현명해지고, 성숙해지고, 객관적 증거와 과학에 기반해야 한다”라고 강조했다.

힌턴 교수는 현재 AI 붐의 기초가 된 인공 신경망과 딥 러닝 분야 연구의 선구자로 2024년 노벨 물리학상을 받았다. 그는 최근 공개석상에서 AI가 인류를 소멸시킬 확률을 10∼20%로 본다고 여러 차례 언급했다. 힌턴 교수는 최근 미 연방의회 의원들을 상대로 한 비공개 브리핑에서 의회가 AI에 대한 안전장치를 앞으로 1년 이내에 마련하지 못하면 통제력을 상실할 수도 있다고 경고하기도 했다.

반면 황 CEO는 최근 주요 빅테크 수장들이 주장하고 있는 ‘AI 속도조절론’에 반대하는 입장이다. 황 CEO는 20일(현지시간) 미국 CBS와 인터뷰에서도 “대중에게 불필요한 공포를 조장하는 것은 매우 무책임한 행동”이라고 비판했다.

앞서 지난 14일(현지시간) 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 기술·투자 콘퍼런스 ‘올인 서밋’에서는 패널 토론 중 즉석에서 트럼프 대통령의 전화를 받고 스피커폰으로 연결해 AI 개발을 계속해야 한다는 통화 내용을 청중과 공유했다.

당시 통화에서 트럼프 대통령은 “로봇이 세상을 장악하는 일은 없을 것이고, AI가 세계를 지배하는 일도 없을 것”이라며 “전부 사기”라고 말했다. 또, AI 개발 속도를 늦추려는 움직임은 정치적 의도나 중국의 계략에 따른 것이라고 주장했다. 트럼프 대통령은 AI에 대한 반발 움직임과 관련 “여기에는 정치권 인사가 포함될 수도 있고 중국이 관련돼 있을 수도 있다”고 말했다. 데이터센터 건설 허가를 내주지 않는 미국 내 주(州)들도 비판했다.

젠슨 황은 트럼프 대통령이 문제의 복잡한 본질을 꿰뚫었다며 동의했다. 그는 기술 혁신과 AI 안전성을 양자택일의 문제로 보는 것은 잘못이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지