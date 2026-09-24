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李대통령, 멕시코시티 도착…16년 만의 멕시코 국빈 방문

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멕시코시티=박지원 기자 g1@segye.com

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이재명 대통령이 23일(현지시간) 멕시코 국빈방문을 위해 멕시코시티에 도착했다. 

멕시코 국빈방문 일정에 나선 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 펠리페 앙헬레스 국제공항에 도착해 환영객들에게 인사하고 있다. 뉴스1
멕시코 국빈방문 일정에 나선 이재명 대통령과 김혜경 여사가 23일(현지시간) 펠리페 앙헬레스 국제공항에 도착해 환영객들에게 인사하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회 일정을 마치고 이날 오후 펠리페 앙헬레스 국제공항을 통해 멕시코에 도착했다. 이 대통령의 이번 멕시코 국빈방문은 클라우디아 셰인바움 대통령의 초청으로 우리 정상으로서는 16년 만에 이뤄졌다. 

 

이 대통령은 24일 첫 일정으로 차풀테펙 공원 애국영웅탑에 헌화한 후 멕시코 대통령궁인 팔라시오 나시오날에서 열리는 공식 환영식에 참석한다. 이어 이 대통령은 셰인바움 대통령과 단독회담, 오찬 확대회담, 양해각서(MOU) 교환식, 기업인 간담회, 공동언론발표 등을 함께한다.

 

이어 멕시코 상원을 방문해 환영식에 참석한 뒤 상원의장을 접견한다. 같은 날 저녁에는 멕시코 동포들과의 만찬 간담회도 갖는다. 이 대통령은 다음날인 25일에는 멕시코시티의 월드트레이드센터에서 열리는 비즈니스포럼에 참석하고 ‘K 엑스포’ 행사장을 방문할 예정이다.


멕시코시티=박지원 기자 g1@segye.com 기자페이지 바로가기

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