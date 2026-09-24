‘북한군 포로 한국 송환’ 발표에… 靑 “신병 관련 협의 확인 어렵다”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 유엔 연설에서 북한군 포로 2명을 한국으로 보냈다고 공개한 것과 관련해 청와대는 “당사자 및 가족의 신변 안전과 관련된 민감한 사안인 만큼 확인해주기 어려움을 양해 바란다”며 자세한 내용을 공개하지 않았다.

서울 종로구 청와대 전경. 뉴시스

청와대는 24일 언론공지를 통해 “정부는 우크라이나 내 북한군 포로 문제와 관련해 당사자들의 자유의사를 존중하고 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결돼야 한다는 일관된 입장을 견지해왔다”며 “이러한 입장에 따라 그간 우크라이나 측을 비롯한 관련국·기관과 필요한 소통과 협의를 진행해왔다”고 밝혔다. 그러면서도 “이 사안은 당사자 및 가족의 신변안전과 관련된 민감한 사안인 만큼 개별 인원의 신병 처리 여부나 시기·경로, 양국 간 구체적인 협의 내용 등에 대해서는 확인해주기 어려움을 양해 바란다”고 말했다.

앞서 젤렌스키 우크라이나 대통령은 23일(현지시간) 유엔총회 연설에서 “최근 북한군 전쟁 포로 2명을 대한민국으로 보냈다”고 공개했다. 우크라이나군은 지난해 1월 러시아 쿠르스크 지역에서 북한군 포로 2명을 생포한 뒤 언론에 공개한 바 있다. 포로들은 언론 인터뷰와 친필 편지 등을 통해 한국으로의 귀순 의사를 밝혀왔다.

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