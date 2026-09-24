머스크 “직접 겪어보니 시진핑 뛰어난 지도자…中 매년 번영”

미중 정상회담을 앞두고 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 시진핑 중국 국가주석에 대해 직접 겪어본 결과 매년 중국의 번영을 이끌고 있다며 ‘뛰어난 지도자’라고 호평한 영상이 중국 관영매체에 공개됐다.

중국 중앙TV(CCTV) 온라인 플랫폼은 23일 머스크의 단독 인터뷰 영상을 게시했다. 영상에서 머스크는 시 주석에 대해 “뛰어난(great) 지도자인 것 같다”며 “그의 재임 기간 중국은 엄청나게 번영했다”고 말했다. 그는 “이는 내가 직접 겪은 것”이라며 “중국에 가보면 매년, 심지어 한 해 안에도 얼마나 많은 발전이 이뤄지는지 매우 분명하게 볼 수 있다”고 밝혔다.

지난 5월 미중 정상회담이 열린 중국 베이징 인민대회당에서 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 중국풍 의상을 입은 아들 엑스와 걷고 있다. 세계일보 자료사진

머스크는 “새 건물들과 새로운 인프라를 볼 수 있다”며 “거리를 걷기만 해도 중국의 일반인들이 누리는 번영의 수준이 엄청나게 높아졌다는 것을 알 수 있다”고 전했다.

머스크는 “이 모든 일은 시 주석이 중국의 지도자로 있는 동안 벌어진 것으로 보인다”면서 “그는 훌륭하게 일했으며 매우 유능하다”고 평가했다.

또다른 관영매체인 인민일보 뉴미디어가 공개한 인터뷰 영상에서는 “중국의 인프라는 객관적으로 미국보다 낫다”고 말하기도 했다. 영상들에서 인터뷰 장소·시기는 공개되지 않았다.

머스크는 테슬라 최대 생산 공장인 ‘상하이 기가팩토리’를 중국에서 운영 중이며, 지난 5월 미중 정상회담을 위해 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국을 방문했을 때 수행단으로 동행한 바 있다.

당시 그는 미중 정상회담이 열린 베이징 인민대회당에 가면서 중국풍 의상을 입은 아들 엑스를 대동했다.

24일(현지시간) 미국에서 열리는 미중 정상회담을 앞두고는 트럼프 대통령의 환대가 화제가 됐다. 트럼프 대통령은 23일 앤드루스 합동기지로 직접 나가 1시간 가량 기다린 끝에 시 주석을 영접했다.

한편 머스크가 파라마운트 스카이댄스 투자를 통해 영화·방송업계에도 영향력을 행사하게 될 가능성이 생겼다고 미국 매체 세마포어가 23일(현지시간) 보도했다.

파라마운트 경영진은 머스크에 지분 투자자 그룹의 일원이 돼달라고 요청하는 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 머스크는 파라마운트 최고경영자(CEO)인 데이비드 엘리슨의 아버지 래리 엘리슨 오라클 창업자와 가까운 사이다. 래리 엘리슨은 2022년 머스크가 트위터(현 엑스)를 비상장사로 전환할 당시 10억 달러(약 1조3670억원)를 투자했다. 2018∼2022년 테슬라 이사로 활동하기도 했다.

파라마운트는 워너 브러더스 디스커버리와의 초대형 인수·합병(M&A)을 마무리 짓기 위해 거액이 필요한 상황이다.

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