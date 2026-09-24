정부, ‘북한군 포로 한국행’ 사실상 확인…“당사자 자유의사 존중”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명을 최근 한국에 보냈다고 공개한 것과 관련해 정부가 관련국·기관과 필요한 소통과 협의를 진행해 왔다고 밝혔다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 텔레그램을 통해 공개한 생포 북한군 병사들의 모습. 젤렌스키 엑스 캡처

24일 외교부는 북한군 포로 문제와 관련해 “당사자들의 자유의사를 존중하고 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결돼야 한다는 일관된 입장을 견지해 왔다”며 “이러한 입장에 따라 그간 우크라이나 측을 비롯한 관련국·기관과 필요한 소통과 협의를 진행해 왔다”고 했다. 다만 “개별 신병 처리 여부나 시기·경로, 양국 간 구체적인 협의 내용 등에 관해서는 확인해 드리기 어렵다”고 덧붙였다.

앞서 젤렌스키 대통령은 23일(현지시각) 뉴욕 유엔본부에서 열린 제81차 유엔총회 연설에서 “최근 우리는 북한군 포로 두 명을 대한민국으로 보냈다”며 “이들은 생포하기가 쉽지 않은 자들이다”고 말했다.

북한군 포로 2명은 지난해 1월 러시아 쿠르스크 지역에서 우크라이나군에 생포된 것으로 전해졌다. 젤렌스키 대통령이 사회관계망서비스(SNS)에 이들의 생포 사실을 공개하며 알려졌다. 이후 북한군 포로들은 그간 한국 탈북민 단체에 전달한 친필 편지 등을 통해 한국으로의 귀순 의사를 밝혀왔다.

북한군 전쟁 포로가 자신의 의지에 따라 한국으로 송환된 사례는 이례적인 만큼, 정부 차원의 별도 관리가 예상된다. 정부는 헌법상 한국 국민인 북한군 포로들이 언론 인터뷰와 탈북민 단체 등을 통해 귀순 의사를 밝힌 만큼 이들을 수용하겠다는 입장이다.

외교부 청사. 뉴시스

3월 열린 한-우크라 외교장관 회담에서 양국은 북한군 포로 문제를 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결하기 위해 협력하기로 의견을 모았다.

이재명 대통령은 7월8일 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의가 열린 튀르키예 앙카라에서 젤렌스키 대통령과 첫 정상회담을 갖고 북한군 포로 문제에 대해 논의한 바 있다. 당시 강유정 청와대 수석대변인은 “양 정상은 우크라이나 내 북한군 포로 문제는 당사자들의 자유의사를 존중해 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결해 나가기로 뜻을 모았다”고 설명했다.

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