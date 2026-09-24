‘한국이 중추절 훔쳐’ 中 누리꾼에 서경덕 “패권주의적 발상 멈춰야”

서경덕 성신여대 교수는 “중국 누리꾼들은 문화 패권주의적 발상을 멈추고, 한국 고유 명절을 인정하고 존중하시길 바란다”고 24일 밝혔다.

지난 23일 서울 종로구 서울컬쳐라운지에서 외국인들이 추석 연계 체험 프로그램인 송편 만들기를 배우고 있다. 연합뉴스

한국홍보전문가인 서 교수는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “지난 몇 년 동안 추석이 다가오면 일부 중국 누리꾼들이 ‘한국이 중추절을 훔쳤다’는 억지 주장을 펼쳐왔다”며 이같이 말했다.

이어 “지난해 EPL 맨체스터시티가 한국의 전통 명절 ‘추석’을 기념하는 영상을 올리자, 많은 중국 누리꾼들이 ‘자국 문화를 훔쳤다’며 강하게 반발했다”고 덧붙였다.

그러면서 “중국 매체도 거들었다”며 “당시 텐센트 뉴스 등은 ‘맨체스터시티가 한국 팬들을 위해 추석 관련 게시물을 올리자, 중국 내 여론이 들끓고 있다’며 보도했다”고 언급했다.

서 교수는 “한국의 추석과 중국의 중추절은 둘 다 음력 8월15일로 날짜는 같지만 문화적 배경이 전혀 다르다”고도 밝혔다.

추석은 한 해 농사 결실을 감사하며 조상에게 차례와 성묘를 하는 문화지만, 중추절은 달을 향해 제사를 지내며 가족의 화합을 비는 문화라는 설명이다.

송편과 월병. 서경덕 성신여대 교수 인스타그램 계정 캡처

이 대목에서 우리나라의 송편과 중국 월병 비교 사진을 올린 서 교수는 “추석의 대표 음식은 반달 모양의 송편이고 중추절은 보름달 모양의 월병”이라며 “뚜렷한 차이가 있다”고 말했다.

계속해서 “중국 누리꾼들은 설날이 다가오면 ‘중국 설’을 훔쳤다고 하고, 추석이 다가오면 자신들의 중추절을 훔쳤다고 난리”라며 “다른 나라 문화를 먼저 인정할 줄 알아야 자신들의 문화도 존중받는다는 사실을 반드시 명심하기 바란다”고 강조했다.

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