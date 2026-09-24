'저금리 시대 끝'… 현실 인정한 美 부동산 시장, 하락세 본격화

미국 텍사스주 오스틴시 전경. 2020년대 들어 미국에서 가장 빠르게 성장한 도시로 솝꼽히는 오스틴은 최근 고름리 타격으로 주택가격 급락이 시작됐다. AP연합

전세계적인 긴축 흐름과 이란전쟁 등 여파로 글로벌 금리가 가파르게 상승하고 있다. 글로벌 금리 벤치마크인 미국 10년 만기 국채 금리는 23일(현지시간) 장중 전날 대비 0.17%포인트 상승한 5.13%로 2007년 7월 이후 최고치를 경신했다. 5년물 국채금리도 장중 0.20%포인트가량 오른 5.03%까지 상승하며 2007년 이후 처음으로 5% 선을 돌파했다. 글로벌 경제상황 상 향후 각국이 기준금리를 더 가파르게 올릴 것이라는 판단이 채권 시장이 뒤흔들었다.

금리의 급격한 인상에 가장 큰 영향을 미치는 곳이 부동산 시장이다. 부동산 구매에는 막대한 자금이 필요한 만큼 대출이 필수적이기 때문이다. 이에 따라 2022년 글로벌 금리충격처럼 금리가 급격히 상승할 경우 부동산 시장은 폭락으로 이어지기도 했다. 글로벌 부동산 시장의 또 한 번의 ‘폭락’ 조짐은 이번 금리 인상 국면에서도 어김없이 나타나는 중이다.

이는 인공지능(AI) 붐을 이끌며 전 세계에서 유일하게 국가적 호황을 이어가는 미국도 마찬가지다. 부동산 분석기업 리얼터닷컴 분석에 따르면 고금리 영향 속 미국에서도 주택가격 하락 흐름이 뚜렷이 나타나고 있다. 특히, 코로나19 팬데믹 기간 동안 급속한 성장을 보였던 미국 주요 지역의 하락폭이 상당히 가팔랐다.

미국의 경우 30년 고정금리 주택담보대출이 일반적인 만큼 고금리 상황이 도래하면 주택보유자는 매물을 내놓는 대신 최대한 이동을 자제하는 것이 일반적이다. 이에 따라 미국 주택시장은 고금리에는 가격 하락보다 매물 잠김과 거래 부진이 더 두드러지는데 이번엔 하락까지 눈에 띄게 나타났다. USA 투데이는 “주택담보대출 금리가 너무 긴 시간 높은 수준을 유지하자 주택 매도자들이 높은 가격으로 인해 구매 여력이 줄어든 구매자들을 유치하기 위해 가격을 조정하는 경우가 점점 더 많아지고 있다”고 설명했다. 고금리 환경이 마침내 미국 주택시장마저 흔들기 시작했다는 뜻이다.

이중 텍사스주 오스틴-라운드록-샌마르코스 지역은 전년 대비 하락률이 무려 8.1%에 달했다. 이 지역은 2020년대 들어 테슬라 등 세계적인 IT 기업들이 이주하며 샌프란시스코를 대체할 새로운 실리콘밸리로 떠올랐던 곳이다. 미 부유층들이 은퇴 후 여생을 보내기를 원하는 희망지로 첫 손에 꼽히는 플로리다주의 탬파-세인트피터즈버그-클리어워터 지역도 하락률이 전년 대비 5.6%에 달했다. 테네시-미시시피-아칸소주 멤피스는 4.1%였으며, 실리콘밸리가 위치한 캘리포니아주 샌프란시스코-오클랜드-프리몬트 지역도 3.9% 하락했다.

이제 하락 국면은 본격화될 것으로 전망된다. 미 부동산분석업체 질로우 리서치는 “주택 매도자들이 마침내 고금리 현실을 받아들이며 주택 시장에 극적인 흐름이 나타나기 시작했다”고 평했다. 무엇보다 더 이상 과거와 같은 저금리 환경이 돌아올 수 없다는 사실을 시장이 깨닫기 시작했다. 미 신시내티 지역의 부동산 중개인인 타일러 스미스는 CNN 방송에 “제 지역도 확실히 매수자 우위 시장으로 전환되었다”면서 “과거에는 집을 매물로 내놓고 휴일을 그냥 쉬는 날로 정해두면 전화, 제안, 이메일이 쏟아져 들어왔지만 이제는 매물 가격 인하 뿐 아니라 여러 마케팅 수단까지 동원해야 한다”고 밝혔다.

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