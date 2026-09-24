추석 연휴, 웹툰·웹소설 정주행 어때요… 네이버 추천 4선

긴 추석 연휴를 맞아 네이버웹툰과 네이버시리즈가 로맨스 판타지부터 현대 판타지, 오피스물까지 장르별 정주행 추천작 4편을 소개했다.

로맨스 판타지의 통쾌한 서사를 원한다면 ‘재혼황후’와 ‘로제타’를, 판타지 세계관과 캐릭터의 관계성에 몰입하고 싶다면 ‘내가 키운 S급들’을, 현실 직장인의 공감과 카타르시스를 찾는 독자라면 ‘로또 1등도 출근합니다’을 추천했다.

◆디즈니+에서 공개되는 ‘재혼황후’

먼저 로맨스 판타지 웹툰 ‘재혼황후’는 동대제국의 황후 나비에가 남편 소비에슈의 배신을 계기로 이혼을 결심하고, 서왕국의 왕 하인리와 재혼하는 이야기를 그린다.

나비에는 복수나 상대의 후회를 이끌어내는 데 머물지 않고, 황후로서의 자존감과 자신의 자리를 스스로 지켜내는 인물이다. 삼각관계와 궁중 암투, 신분 상승, 여성 주인공의 성장 등 로맨스 판타지의 익숙한 공식을 활용하면서도 주체적인 여성 서사로 이를 비튼 점이 특징이다.

알파타르트 작가의 웹소설을 원작으로 히어리가 글을, 숨풀이 그림을 맡았다. 웹툰은 2019년 10월 연재를 시작해 올해 1월 완결됐으며, 관심등록 수 97만회와 글로벌 누적 조회수 30억회를 기록했다. 오는 11월에는 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영 등이 출연하는 디즈니+ 오리지널 시리즈로도 공개될 예정이다.

◆반전 로맨스 ‘로제타’

이현성 작가의 웹소설 ‘로제타’는 가문에서 버림받은 로제타가 ‘괴물 대공’의 아내로 보내지면서 시작하는 로맨스 판타지다. 신의 저주로 흉측한 얼굴을 갖게 됐다는 소문의 대공은 실제로는 아름다운 외모 때문에 스스로 괴물이라는 소문을 낸 엉뚱한 인물이다.

로제타는 지옥과도 같을 것으로 여겼던 괴수의 땅에서 자유와 평화를 얻고, 다정하지만 별난 남편 및 영지 사람들과 관계를 쌓는다. 자신을 이용하고 버렸던 가문을 향한 복수도 이어진다. 어두운 복수극의 틀 안에 유쾌한 신혼 로맨스와 힐링 서사를 결합한 점이 강점이다.

‘로제타’는 네이버시리즈에서 독점 연재됐으며, 평점 9.9점과 누적 다운로드 1000만회 이상을 기록했다.

◆팝업스토어 운영 중인 ‘내가 키운 S급들’

현대 판타지 웹툰 ‘내가 키운 S급들’은 F급 헌터 한유진이 동생 한유현의 죽음 이후 과거로 돌아가며 시작된다. 한유진은 ‘완벽한 양육자’라는 칭호를 얻고, 직접 싸우기보다 S급 헌터들을 성장시키고 지키는 방식으로 세상을 구하려 한다.

근서 작가의 웹소설을 원작으로 seri가 글을, 비완이 그림을 맡았다. 웹소설은 2018년부터 연재돼 네이버시리즈 누적 조회수 4000만회를 넘겼다. 웹툰은 2021년 11월 네이버웹툰에서 연재를 시작해 별점 9.9점, 관심등록 수 50만을 기록했다.

웹툰은 던전과 몬스터, 스킬 효과를 역동적인 작화로 구현하고, 한유진과 S급 헌터들의 관계 변화를 중심으로 팬덤을 형성했다. 지난 4월 시즌2 연재를 재개했으며, 네이버웹툰은 23일부터 다음 달 15일까지 서울 용산 아이파크몰 도파민스테이션에서 체험형 팝업스토어 ‘던전 브레이크: 용산’을 운영한다.

◆티빙·tvN서 볼 수 있는 ‘로또 1등도 출근합니다’

‘로또 1등도 출근합니다’는 서인하 작가의 웹소설을 원작으로 유극조 작가가 웹툰화한 오피스물이다. 영업직 사원 공은태는 상사의 갑질과 불합리한 조직 문화에 시달리다 로또 1등에 당첨된다. 웹툰 속 세후 당첨금은 18억원으로, 웹소설과 드라마에선 13억원이다.

공은태는 당첨금을 손에 쥐고도 사직서를 내는 대신 회사를 계속 다니기로 한다. 언제든 그만둘 수 있다는 마음의 여유를 바탕으로 불합리한 요구에 맞서고, 그 과정에서 오히려 업무와 인간관계가 달라지는 이야기를 그린다.

직장 생활의 부조리를 사실적으로 담아내면서도 로또 당첨이라는 판타지적 설정을 통해 대리만족을 선사하는 작품이다. 동명의 드라마가 티빙과 tvN을 통해 공개되면서 원작 웹소설과 웹툰에도 관심이 이어지고 있다.

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