선물도 편의점에서 산다…쿠팡·구글까지 뛰어든 기프트카드 경쟁

추석을 앞두고 편의점의 선물 매대가 달라지고 있다. 과자나 생활용품뿐 아니라 온라인 쇼핑과 배달, 게임·콘텐츠에 쓸 수 있는 기프트카드가 편의점으로 들어오면서다.

쿠팡 제공

24일 업계에 따르면 쿠팡은 지난 23일부터 GS25에서 쿠팡과 쿠팡이츠 실물 기프트카드 판매를 시작했다. 서울·경기·인천 매장에서 먼저 판매하고 오는 10월 중 전국 GS25로 판매처를 확대할 예정이다. GS25는 전국에 약 1만8000개 점포를 운영하고 있다.

GS25에서 판매하는 쿠팡 기프트카드는 1만원부터 30만원 사이에서 1000원 단위로 금액을 정할 수 있다. 정해진 권종을 고르는 대신 선물 목적이나 예산에 맞춰 금액을 직접 설정하는 방식이다.

결제 방식도 넓혔다. 기존 쿠팡 오프라인 기프트카드는 현금 결제가 기본이었지만 GS25에서는 삼성·KB국민·신한·하나·비씨 등 5개 주요 카드사 신용카드로 구매할 수 있다. 구매한 카드는 쿠팡 앱에서 쿠팡캐시로 바꿔 로켓배송 상품과 쿠팡이츠 등에서 사용할 수 있다.

쿠팡이 편의점 판매망을 활용한 것은 이번이 처음은 아니다. 지난 3월에는 전국 세븐일레븐에서 처음으로 실물 쿠팡 기프트카드를 선보였다. 쿠팡 기프트카드는 3월 31일, 쿠팡이츠 기프트카드는 4월 8일부터 판매했으며 당시에도 1만원에서 30만원까지 1000원 단위로 충전할 수 있도록 했다. 지난달에는 아예 쿠팡 앱에서 실물 기프트카드를 주문해 로켓배송으로 받을 수 있도록 판매 방식도 추가했다.

편의점을 기프트카드 판매처로 활용하는 사례는 이미 디지털 콘텐츠 시장에서 자리 잡았다.

구글은 국내에서 실물 구글플레이 기프트카드를 판매하고 있다. 국내 판매 금액은 1만원·1만5000원·3만원·5만원·10만원 등 고정 권종뿐 아니라 일정 범위 안에서 금액을 정하는 방식도 있다. 구매한 카드의 코드를 구글 계정에 등록하면 구글플레이 잔액으로 전환돼 앱과 게임, 디지털 콘텐츠 등을 구매할 수 있다.

온라인에서 곧바로 결제할 수 있는데도 실물카드가 사라지지 않는 이유는 분명하다. 계좌번호나 휴대전화 번호를 몰라도 직접 건넬 수 있고, 받는 사람이 필요한 상품이나 서비스를 직접 고를 수 있기 때문이다.

명절이나 생일 선물은 물론 학생들의 게임·콘텐츠 결제, 기업 복지와 경품 등으로 쓰임새도 넓다.

편의점 입장에서도 기프트카드는 매력적인 상품이다. 별도의 대형 재고 공간이 필요하지 않으면서 쇼핑·게임·주유 등 다른 산업의 소비자를 매장으로 끌어들일 수 있어서다.

GS25는 이미 매장에서 문화상품권을 비롯해 금강제화 상품권, GS칼텍스 상품권 등을 판매하고 있다. GS칼텍스 상품권의 경우 주유뿐 아니라 일부 백화점·외식·마트·호텔 등 여러 사용처에서 이용할 수 있다.

교통카드도 비슷하다. 캐시비는 GS25·CU·세븐일레븐·이마트24 등 전국 주요 편의점을 카드 구매처로 운영하고 있다. 편의점 계산대가 식음료 결제 공간을 넘어 교통·콘텐츠·쇼핑용 선불결제 수단을 사고 충전하는 창구 역할까지 맡고 있는 셈이다.

쿠팡이 GS25까지 판매처를 넓히면서 이런 흐름은 더 뚜렷해졌다. 온라인 플랫폼은 전국 편의점 점포망을 활용해 오프라인 고객과 만날 수 있고, 편의점은 온라인 플랫폼 이용자를 다시 매장으로 끌어들일 수 있다.

특히 최근 기프트카드는 특정 상품 하나를 선물하는 방식에서 벗어나 받는 사람이 쇼핑·배달·콘텐츠 가운데 원하는 곳에 직접 쓰는 형태로 진화하고 있다. 온라인에서 시작한 플랫폼과 집 앞 편의점의 경계가 기프트카드를 매개로 빠르게 허물어지고 있다.

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