젤렌스키 “북한군 포로 2명, 한국에 보냈다”...전격 공개 왜?

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 23일(현지시간) 우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명을 최근 한국에 보냈다고 전격 공개했다.

우크라이나군이 러시아 쿠르스크에서 생포한 북한군. 사진=볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 텔레그램 캡처, 연합뉴스

젤렌스키 대통령은 이날 유엔총회 연설에서 “최근 북한군 전쟁 포로 2명을 대한민국으로 보냈다”고 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 “이들은 생포하기가 쉽지 않았다”며 “그 중 한 명은 포로로 잡히게 될 것을 알아차렸을 때 스스로 목숨을 끊으려 했고 운명이 자신을 죽게 놔두지 않는 것에 충격을 받았다”고 전했다.

그러면서 “이것이 북한에서 사람들을 키워내는 방식”이라며 “그들의 자유와 선택할 권리를 빼앗는다”고 비판했다. 그러면서 “왜 북한 사람들이 우크라이나와의 전쟁에서 목숨을 바쳐야 하나, 그런 세력에게 전쟁하는 법을 배울 시간을 더 줘야 하나”고 반문했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 텔레그램을 통해 공개한 생포 북한군 병사들의 모습. 젤렌스키 엑스 캡처

젤렌스키 대통령은 “김정은은 그들을 마치 화폐처럼 이용하고 그 대가로 무언가를 얻고 있다”며 “아시아 전역의 국가들은 이미 북한의 향상된 탄도미사일과 크게 발전한 드론 역량을 알아차렸을 것”이라고 강조했다.

젤렌스키 대통령은 “아마 평양에서 전사자들을 기리는 장면이 방송되는 것을 봤을 것”이라며 “이 역시 미친 짓”이라고 비판했다.

또 “북한 지도자는 러시아군의 취약한 부분을 지원하기 위해 자신의 병력을 러시아에 보냈고 북한군 역시 막대한 손실을 입었다”고 말했다.

그러면서 “제때 막지 못했고 제때 중단시키지 못했으며 러시아가 제때 처벌받지 않은 전쟁이 계속 확산하면서 악도 함께 퍼뜨리고 있다”고 목소리를 높였다.

북한군 포로 2명은 작년 1월 러시아 쿠르스크 지역에서 우크라이나군에 생포된 것으로 전해졌다. 이들의 존재는 젤렌스키 대통령이 소셜미디어에 생포 사실을 공개하며 알려졌다.

우리 정부는 헌법상 한국 국민인 북한군 포로들이 언론 인터뷰와 탈북민 단체 등을 통해 귀순 의사를 밝힌 만큼 이들을 수용하겠다는 입장이며, 이를 위해 그간 우크라이나 정부와 협의를 이어왔다.

이재명 대통령은 지난 7월 8일 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의가 열린 튀르키예 앙카라에서 젤렌스키 대통령과 첫 정상회담을 갖고 북한군 포로 문제에 대해 논의한 바 있다.

당시 강유정 청와대 수석대변인은 “양 정상은 우크라이나 내 북한군 포로 문제는 당사자들의 자유의사를 존중해 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결해 나가기로 뜻을 모았다”고 설명했다.

앞서 양국은 지난 3월 한-우크라 외교장관 회담에서 북한군 포로 문제를 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결하기 위해 협력하기로 의견을 모았다.

한편 지난해 1월 우크라이나군에 생포될 당시 턱을 크게 다쳐 얼굴에 붕대를 감고 있던 북한군 포로의 부상이 자살 시도 과정에서 발생했다는 우크라이나 의료진의 증언이 나왔다.

우크라이나군에 생포된 북한군 포로 2명. MBC ‘PD수첩’ 방송화면 캡처

22일(현지시간) 미국의 북한 전문매체 NK뉴스에 따르면 우크라이나 의료진은 지난달 말 공개된 다큐멘터리에서 당시 북한군 포로를 치료한 과정을 공개했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난해 1월 러시아 서부 쿠르스크에서 북한군 2명을 생포했다고 발표했다. 이 가운데 1999년생 저격수는 턱 부상으로 얼굴에 붕대를 감고 있었지만 당시 정확한 부상 원인은 공개되지 않았다.

우크라이나 제95독립공수여단의 마취과 의사 이호르 막시미신은 최근 공개된 영상에서 해당 부상이 자살 시도에 따른 것이라고 밝혔다.

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