“북한? 말 똑바로 하라우!” 여자 역도 49kg급 아시안게임 3연패 달성한 북한 리성금의 기자회견이 ‘북한’ 호칭 때문에 냉랭해졌던 이유는?

대한민국을 ‘남한’, 조선민주주의인민공화국을 ‘북한’이라고 부르는 건 대한민국 중심의 시각에 따른 명칭이다. 여기서에의 ‘한’이라는 글자가 韓을 의미하는 것이기 때문이다. 이 때문에 국제대회에서 마주치는 북한 선수들에게 ‘북한’이라는 단어를 쓰는 건 금기에 가깝다. 이번 2026 아이치·나고야 아시안게임에서도 ‘북한’이라는 호칭으로 인해 북한 선수가 한국 매체의 질문에 질문하지 않는 장면이 연출됐다.

23일(현지시간) 일본 아이치현 나고야시 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 역도 여자 49kg급 시상식에서 북한 김일국 체육상이 금메달을 획득한 북한 리성금과 인사하고 있다. 뉴시스

북한의 리성금은 지난 23일 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 역도 여자 49㎏급 경기에서 인상 94㎏, 용상 121㎏를 들어 합계 215㎏로 아시안게임 3연패를 달성했다.

리성금의 기량은 다른 선수들과는 차원이 달랐다. 아니 ‘넘사벽’이라는 단어가 제대로 어울렸다. 참가자 중 유일하게 인상 첫 시도부터 90kg를 신청했고, 94kg까지 들어올리며 기존의 세계 신기록이었던 93kg를 넘어서며 새로운 세계 신기록을 작성했다. 용상에서는 세계 신기록을 두 차례나 작성했다. 기존 용상 세계기록은 115kg였는데 리성금은 116kg를 성공해 세계 신기록을을 써낸 뒤 뒤이어 121kg까지 들어올리며 자신의 신기록을 다시 한번 넘어섰다. 합계 기록도 종전 세계기록보다 무려 7kg가 높았다.

23일 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 역도 여자 49㎏ 결승에서 금메달을 획득한 북한 리성금이 시상대에 오르자 인공기를 든 관중들이 환호하고 있다. 리성금은 인상 2차 시기 94kg, 용상 2차 시기 121kg를 성공하며 총합 215kg으로 금메달을 획득했다. 연합뉴스

23일(현지시간) 일본 아이치현 나고야시 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 역도 여자 49kg급 시상식에서 금메달을 획득한 북한 리성금이 인사하고 있다. 뉴시스

리성금은 아시안게임 역도 역사도 썼다. 아시안게임 역도에서 금메달 3개를 획득한 역대 네 번째 선수이자 여성 선수로는 최초다.

메달리스트 공식 기자회견에서는 냉랭한 장면이 연출됐다. 한국 매체의 기자가 ‘북한’이라는 단어를 쓰자 북한 관계자는 “말을 똑하로 하십시오”라며 불쾌감을 드러냈고, 리성금도 해당 질문에 답을 하지 않았다. 이 장면은 일본 매체인 닛칸스포츠를 통해 보도되기도 했다.

23일 일본 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 역도 여자 49㎏ 결승에서 금메달을 획득한 북한 리성금이 시상대에 올라 국기에 대한 경례를 하고 있다. 리성금은 인상 2차 시기 94kg, 용상 2차 시기 121kg를 성공하며 총합 215kg으로 금메달을 획득했다. 연합뉴스

북한 측은 이번 아시안게임을 앞두고 호칭 문제를 바로 잡기 위해 애썼다. 재일본조선인총연합회(조선총련)는 아시안게임 개막을 앞두고 기자회견을 자청해 일본 언론을 향해 ‘조선민주주의인민공화국’이라는 공식 국호를 사용해달라는 요청도 했다. 이라는 공식 명칭'을 존중해 달라고 요청했다.

‘북한’이라는 명칭이 불거진 질문 외에는 리성금은 자신의 소감을 막힘없이 답변했다. 리성금은 세계 신기록을 작성하며 아시안게임 3연패를 달성한 소감에 대해 “내가 금메달을 딴 이유는 조국을 향한 마음 때문이다. 나는 우리 조국을 사랑한다. 오늘 경기를 위해서 나의 작은 두 어깨로 내 조국을 들어 올리고 싶었다”고 소감을 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지