삼성물산, 美·日 기업과 유럽 SMR 사업… 美 “205조원 원전 투자 촉진”

삼성물산이 미국 GE 버노바, 일본 히타치, 폴란드 신토스그린에너지(SGE)와 함께 유럽에서 300㎿급 소형모듈원전(SMR) BWRX-300 플릿(다수 호기 원전을 일괄 개발·운영하는 규모화된 포트폴리오) 사업 개발에 나선다.

미국 국무부는 23일(현지시간) 보도자료에서 삼성물산을 비롯한 4개사가 BWRX-300 사업을 위한 국제 컨소시엄을 구성했다고 밝혔다.

GE 버노바와 히타치의 합작법인인 GE 버노바 히타치 뉴클리어 에너지(GVH)가 BWRX-300 설계와 기술을 공급하고, 히타치는 원자력 기술과 산업 역량을 제공한다.

삼성물산은 그간 쌓아온 주요 원전 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 글로벌 설계·조달·시공(EPC)을 담당하고, BWRX-300 플릿을 개발하는 SGE는 유럽 내 사업 개발을 주도한다.

국무부는 “이 컨소시엄은 유럽 전역 수백만 명에게 안정적인 기저부하(baseload·고정적 전력수요) 원자력 전력을 공급하고, 향후 수년간 1500억달러(약 205조원) 이상의 원자로 투자를 촉진하는 것을 목표로 한다”고 밝혔다.

BWRX-300은 수십년간 축적된 비등수형 원자로 기술을 기반으로 개발된 SMR이다. 설계를 단순화·표준화해 효율성을 높인 것이 특징이다. 현재 캐나다에서 첫 호기를 건설 중이며 폴란드와 영국에서도 관련 사업이 추진되고 있다.

4개사는 이번 협력을 바탕으로 중동부 유럽과 영국 전역에서 추가 사업 기회를 발굴할 계획이다. 유럽 에너지 안보와 산업 경쟁력 강화에 기여한다는 방침이다.

김정욱 삼성물산 해외사업부장(부사장)은 “삼성물산은 GVH와 함께 BWRX-300 배치를 위해 협력하고 있으며, 최근 스웨덴 스투드스빅에서도 의미 있는 성과를 거뒀다”며 “GE 버노바, 히타치, SGE와 함께 유럽 SMR 사업의 새로운 장을 열게 돼 뜻깊다”고 말했다.

4개사는 전날 미국 뉴욕에서 유엔총회 부대행사로 열린 ‘애틀랜틱 카운슬 원자력 에너지 정책 서밋’에서 BWRX-300의 시장 개발과 상업적 기회 발굴을 위한 업무협약을 맺고 조기 상업화를 추진하기로 했다. 크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관도 협약 서명식에 참석했다.

국무부는 한·미·일이 SMR의 제3국 보급을 확대하기 위해 맺은 협력각서(MOC)의 목표에 맞춰 “원자력 안전, 핵 안보, 핵 비확산의 최고 기준을 충족하는 원자로의 배치를 가속하기 위해 각국의 상호 보완적인 산업 역량을 활용할 때 어떤 효과가 있는지 보여준다”고 이번 사업 추진을 평가했다.

국무부는 또 한·미·일 MOC를 뒷받침하는 이행계획이 수립됐다고 밝히면서 “이 MOC와 이행계획은 증가하는 세계 에너지 수요를 충족하기 위해 SMR을 여러 기 배치하는 것을 추구하는 야심찬 의제를 제시함으로써 우리의 공동 안보 이익을 뒷받침한다”고 강조했다. 이행계획의 구체적인 내용은 설명하지 않았다.

한·미·일 MOC는 지난 7월 7일 튀르키예 앙카라에서 개최된 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 계기로 열린 3국 외교장관 회의에서 체결됐다. 인도·태평양 지역의 나라들에 SMR 도입을 가속하기 위한 3국 협력 체제를 구축하는 것이 골자다.

MOC에는 표준 노형과 간소화된 계약 절차를 통한 다수의 SMR 건설사업 지원, 3국 기업 간 컨소시엄 구성, 사업 자금 조달 및 역량 강화, 기술·연료·장비·서비스 지원 등의 내용이 담겼다.

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