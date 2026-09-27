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1인가구의 동거자 반려동물…10명 중 6명은 불법 ‘직접 땅에 묻어’

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세종=현상철 기자 schyun@segye.com

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반려동물을 키우는 1인 가구 중 반려동물의 죽음을 경험한 가구 10곳 중 6곳은 사체를 직접 땅에 묻은 것으로 나타났다. 현행법상 반려동물 사체를 집 마당이나 야산 등에 임의로 매장하는 것은 불법이다.

 

사체를 직접 매장하는 것이 불법이라는 사실을 모르는 경우가 많은 데다, 합법적으로 장례를 치를 수 있는 동물장묘업체가 전국 88곳에 그치는 것도 영향을 미친 것으로 보인다.

 

사진은 기사 내용과 무관. 뉴시스
사진은 기사 내용과 무관. 뉴시스

농림축산식품부의 ‘2025년 반려동물양육현황조사’에 따르면, 현재 반려동물을 키우고 있거나 과거 키운 경험이 있는 가구 중 32.9%는 반려동물의 죽음을 경험했다. 이 중에서 반려동물의 사체를 ‘직접 땅에 묻었다’고 응답한 비율이 38.6%로 가장 많았다. 이어 동물장묘업체를 이용(36.3%), 동물병원에 위탁처리(18.3%), 종량제 봉투에 담아 배출(6.7%) 등의 순으로 조사됐다.

 

폐기물관리법상 개와 고양이 등 동물 사체는 폐기물에 해당한다. 가정에서 반려동물이 죽은 경우 종량제 봉투에 담아 생활폐기물로 배출하거나 허가받은 동물장묘업체를 이용할 수 있다. 사체를 임의로 매립하거나 소각하면 100만원 이하의 과태료가 부과된다.

 

가구원수로 보면 반려동물이 죽은 후 직접 땅에 묻어주는 비율은 1인 가구가 56.5%로 가장 높았다. 전체 평균보다 17.9%포인트(p) 높은 수준이다. 2인 가구의 직접 매장 비율은 31.1%, 3인 이상 가구는 38.4%였다.

 

반면, 1인 가구는 동물장묘업체를 이용(19.3%)하는 비율이 2인 가구(40.5%)와 3인 이상 가구(39.3%)의 절반 수준에 불과했다. 1인 가구 중 동물병원에 위탁해 처리했다는 응답은 21.8%, 종량제 봉투에 담아 배출했다는 응답은 2.4%였다.

 

반려동물 사체를 땅에 묻는 행위는 주거지역과 주거형태에 따라 차이가 있었다. 농어촌 지역(읍·면)에 거주하는 경우 10가구 중 6가구(58.6%)가 반려동물이 죽으면 직접 땅에 묻었는데, 도시지역은 33.6%에 그쳤다. 주거형태별로는 단독주택이 60.2%로 가장 높았고, 다세대 38.9%, 아파트 24.5% 순으로 감소했다.

 

반려동물 사체를 직접 매장하는 행위가 불법이라는 사실 자체를 모르는 경우도 많았다. 한국소비자원이 반려동물의 죽음을 경험한 소비자를 대상으로 조사한 결과, 사체를 주거지나 야산 등에 매장·투기했다고 답한 이들 가운데 75.5%는 해당 행위가 법적으로 금지돼 있다는 사실을 몰랐다고 답했다.

 

장묘시설 이용에는 비용과 접근성도 영향을 미치는 것으로 조사됐다. 소비자원 조사에서 동물장묘시설 이용 경험자 중 실제 지불한 총 장묘비용은 20만원 초과~50만원 이하가 44.3%로 가장 많았다. 장묘업체를 선택할 때 가장 중요하게 고려한 요인 역시 ‘접근성이 편리한 위치’가 34.0%로 가장 높은 비중을 차지했다. 국가동물보호정보시스템에 등록된 동물장묘업체는 현재 전국 88곳으로, 2019년 44곳에서 두 배로 늘었다. 농식품부의 ‘2025년 동물보호·복지 실태조사’에서도 지난해 동물장묘업 영업장 수는 전년보다 7.2% 증가했다.

 

반려동물 양육 규모가 커지는 만큼 사후 처리 문제도 확대될 가능성이 있다. 농식품부에 따르면 2025년 누적 등록 반려동물은 367만6000마리로 전년보다 5.3% 증가했다. 전국 동물보호센터도 236개소, 반려동물 관련 영업장은 2만4384개소로 늘었다. 농식품부 관계자는 “키우던 반려동물이 죽은 경우 30일 이내에 동물등록 말소신고를 하고, 합법적인 방법으로 동물 사체를 처리해야 한다”고 당부했다.


세종=현상철 기자 schyun@segye.com 기자페이지 바로가기

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