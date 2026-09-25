“6년간 200억 굴려”…김수용, 주식계좌 직접 깠다

코미디언 김수용이 6년간 수백억 원대 주식을 거래한 내역을 공개했다.

최근 유튜브 채널 '시작컴퍼니'를 통해 공개된 넷플릭스 예능 '개미 김원훈: 주식의 세계' 관련 영상에서 김수용은 김원훈에게 실제 주식 계좌를 직접 보여줬다.

사진 = 코미디언 김수용

공개된 내역에 따르면 김수용은 2020년 7월부터 지난 7월까지 총매수 약 211억 원, 총매도 약 239억 원을 기록했다. 6년간 누적 매매 대금만 400억 원대에 달하며, 실현 손익은 약 1억 1200만 원 수준이다.

이를 본 김원훈은 "200억 원 이상 매도했다. 진짜 전문가이자 고수"라며 놀라움을 감추지 못했다.

김수용은 1999년부터 주식 투자를 시작했다고 밝히며 단타 위주의 매매 스타일을 전했다. 그는 "하락세가 이어지면 일주일 안에 정리한다. 안 되면 바로 팔아야 한다"고 자신만의 투자 원칙을 덧붙였다.

앞서 김수용은 주식 대박설에 대해 "손해 본 것을 플러스가 되자마자 정리한 것일 뿐, 거액의 수익을 올린 것은 아니다"라고 선을 그은 바 있다.

<뉴시스>

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