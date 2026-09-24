OECD, 2026년 韓 성장률 3.7%로 상향… G20 중 최대폭

경제협력개발기구(OECD)가 올해 한국의 경제성장률 전망치를 3.7%로 상향 조정했다. 석 달 만에 1.1%포인트나 높인 것으로, 주요 20개국(G20) 중 가장 큰 폭의 조정이다. 강한 수출·생산 증가세가 한국 경제 성장을 주도하고 있다는 판단에서다. 올해 물가상승률은 국제 에너지가격 상승 등의 영향을 받아 3%대를 기록할 것으로 내다봤다.



OECD는 23일(현지시간) 발표한 ‘중간 경제전망’에서 한국의 올해 경제상장률을 3.7%로 전망했다. OECD는 지난 3월 한국 경제가 올해 1.7% 성장할 것으로 예상했으나, 6월 전망에서 0.9%포인트 상향 조정된 2.6%를 제시했다. 이번에 다시 1.1%포인트를 높여 G20 국가 중 가장 큰 폭의 상향 조정이 이뤄졌다.

경제협력개발기구(OECD)가 올해 한국의 경제성장률 전망치를 3.7%로 상향 조정했다. 세계일보 자료사진

내년 한국의 경제성장률 전망치는 2.6%로 6월 전망보다 0.7%포인트 상향 조정됐다. OECD는 “한국 경제의 강한 성장세를 재확인했다”며 “특히 올해는 강한 수출·생산 증가세가 한국의 성장을 주도하고 있다”고 진단했다. 이어 “내년에도 완만한 소비 회복세가 이어질 것”이라고 평가했다.



물가상승률은 올해 3.0%, 내년 2.7%로 6월 전망보다 각각 0.4%포인트, 0.5%포인트 상향 조정됐다. 경제성장률 전망치가 큰 폭으로 상향되고, 국제 에너지가격 전망이 높아진 영향이다.



올해 세계 경제 성장률은 2.9%로 6월보다 0.1%포인트 상향됐으나, 내년 성장률은 0.1%포인트 하향 조정된 3.0%로 전망됐다. OECD는 올해 4분기 이후 현재의 높은 국제 에너지 가격이 점차 안정화될 것으로 예상했다.



아시아개발은행(ADB)도 이날 한국의 올해 경제성장률을 7월 전망(2.6%) 대비 0.6%포인트 상향 조정한 3.2%로 예상했다. 지난 4월 전망(1.9%)과 비교하면 1.3%포인트 높아진 수치다. 내년 성장률도 2.3%로 7월 전망(2.0%)보다 0.3%포인트 상향 조정했다. 올해와 내년 물가상승률은 각각 2.7%, 2.2%로 종전 전망을 유지했다.



ADB는 “글로벌 인공지능(AI) 반도체 수요 확대에 따른 수출 증가, 확장적 재정정책, 견조한 기업 실적에 따른 민간소비의 완만한 회복 등을 반영해 경제성장률 전망치를 상향했다”고 설명했다. 다만 △지정학적 긴장 고조 △글로벌 금융 시장 변동성 확대 △미국의 추가 관세 인상으로 인한 수출·투자 위축 가능성 등을 하방 리스크로 제시했다.

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