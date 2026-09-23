강호동 농협회장 “해외사업 경쟁력 높이고 농업인 실익으로 연결”

22일 서울시 중구 농협중앙회 본관에서 개최된 범농협 해외사무소장 화상회의에서 강호동 농협중앙회장이 회의를 주재하고 있다. 농협중앙회 제공



농협이 해외사업 경쟁력 강화와 농식품 수출 확대를 위해 글로벌 네트워크 간 협력 강화에 나섰다.

농협은 22일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 범농협 해외사무소장 33명이 참석한 가운데 ‘범농협 해외사무소장 화상회의’를 개최했다고 밝혔다.

이번 회의는 추석을 앞두고 해외 각국에서 근무하는 직원들을 격려하고 급변하는 글로벌 경영환경에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다.

이날 회의에서는 범농협 부문별 해외사업 현황과 주요 추진전략을 점검하고 해외사업 경쟁력 제고 방안을 논의했다.

주요 안건으로는 경제·금융 계통 간 협력 강화, 농식품 수출 및 해외 판로 확대, 현지화와 사업 다각화를 통한 신규 수익원 발굴 등이 다뤄졌다. 해외 근무 직원들의 애로사항을 청취하고 지원방안도 함께 논의했다.

강호동 농협중앙회장은 “글로벌사업의 경쟁력을 높이기 위해서는 경제·금융 부문과 해외 거점 간 협력을 강화하고 현지 시장에 기반한 새로운 사업기회를 발굴하는 것이 중요하다”고 말했다.

이어 “우리 농식품의 해외시장 진출을 확대하고 이를 농업인의 실익 증진으로 연결할 수 있도록 범농협의 역량을 모아달라”고 당부했다.

농협은 현재 14개국 35개 해외사무소를 기반으로 농식품 수출 확대와 금융사업 다변화를 중심으로 해외사업을 추진하고 있다.

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