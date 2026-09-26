전남광주, 폭염·가뭄 피해 농가에 복구비 63억 긴급 지급

전남광주통합특별시가 지난 7~8월 지속된 폭염과 가뭄으로 농작물 피해를 입은 농가의 조속한 영농 복구와 경영 안정을 위해 복구비 63억1400만원을 이달 중 긴급 지급한다.

폭염 가뭄 피해농가. 전남광주 제공

26일 전남광주시에 따르면 올 여름 폭염·가뭄에 따른 지역 농작물 피해 규모는 총 2046농가, 2118㏊로 집계됐다. 주요 피해 작물은 대파(1697㏊), 인삼(200㏊), 단감(156㏊), 벼(65㏊) 등이다. 지역별로는 대파 재배지가 몰린 신안이 1357㏊로 가장 피해가 컸으며 영광(385㏊), 영암(87㏊), 진도(61㏊)가 뒤를 이었다.

통합특별시는 피해 농가의 금융 부담을 덜고 신속한 영농 재개를 돕기 위해 농림축산식품부의 복구계획과 연계해 복구비를 차질 없이 집행할 계획이다.

총 복구비 63억1400만원 중 국비는 42억6000만원, 특별시비 9억9400만원, 시군구비 10억3400만원, 융자 1600만원, 자부담 1000만원 등으로 구성됐다. 국비 지원 요건에서 제외된 곡성과 보성 지역 80농가(51㏊)에 대해서는 특별시비 자체 예산을 투입해 복구비를 전액 지원한다.

지원 항목은 피해 작물의 농약대와 대파대(다시 파종하는 비용)로 ㏊당 100만~400만원 수준이다. 농약대는 인삼 ㏊당 400만원, 단감 300만원, 대파 250만원, 벼 100만원이 지급되며, 대파대는 대파 ㏊당 250만원, 벼 200만원이다.

금융 연계 지원도 함께 이뤄진다. 농업정책자금 상환 연기 및 이자 감면(15농가·8억9500만원)을 비롯해 재해대책 경영자금 지원(78농가·14억3400만원)이 추진된다.

정원진 전남광주통합특별시 식량원예과장은 “장기화된 폭염과 가뭄으로 시름이 깊어진 농가를 위해 9월 중 복구비를 차질 없이 지급하겠다”며 “농가들이 조속히 영농을 재개하고 안정적인 경영을 이어갈 수 있도록 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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