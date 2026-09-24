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막히는 귀성길, 실시간 CCTV로 본다… 추석 연휴 이동 ‘꿀팁’은

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유지혜 기자 keep@segye.com

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추석 연휴 대규모 귀성·귀경 이동이 예상되는 가운데 장거리 운전 피로를 줄이고 교통비 부담을 덜어줄 수 있는 이동 팁이 공개됐다. 내비게이션을 통해 정체 상황을 실시간으로 확인하고 명절 특가 렌터카 및 안전운전 연계 혜택 등을 활용하는 방법이다.

 

추석 연휴를 하루 앞둔 23일 경기 용인시 경부고속도로 신갈JC 인근에서 차량이 오가고 있다. 뉴스1
추석 연휴를 하루 앞둔 23일 경기 용인시 경부고속도로 신갈JC 인근에서 차량이 오가고 있다. 뉴스1

◆CCTV로 정체 확인…안전운전 땐 보험료 할인

 

명절 연휴 장거리 주행 시 가장 큰 스트레스 요인은 예상치 못한 도로 정체다. 23일 카카오모빌리티에 따르면 카카오내비는 최근 애플리케이션(앱) 개편을 통해 장거리 운전자의 편의성을 대폭 강화했다. 길 안내 시 사고나 정체 구간이 발생하면 이를 반영한 경로를 안내함과 동시에 ‘실시간 최적 경로 추천 이유’를 함께 제공해 운전자가 도로 상황을 한눈에 파악할 수 있도록 했다.

 

특히 정체 구간에 진입했을 때 화면에 나오는 안내 말풍선을 누르면 해당 구간의 ‘실시간 CCTV 영상’을 바로 확인할 수 있다. 교통량이 급증하는 귀성·귀경길 도로 상황을 시각적으로 파악하기 쉬워지면서 답답함을 한층 덜어줄 것으로 기대된다.

 

사고 위험이 큰 연휴 안전운전을 독려하기 위한 혜택도 마련됐다. 카카오내비 앱 왼쪽 하단 ‘운전생활’ 메뉴에서는 나의 운전 점수와 과속·급가속·급감속 횟수 등을 확인할 수 있다. 앱을 켜고 최근 6개월간 500km 이상 주행한 이용자가 기준 점수를 넘기면 자동차 보험 가입이나 갱신 시 보험료도 할인받을 수 있다.

 

카카오모빌리티는 안전운전 독려를 위해 운전습관연계보험(UBI) 제휴사를 기존 DB손해보험, AXA손해보험에 이어 KB손해보험과 현대해상까지 총 4곳으로 확대할 예정이다. 할인율과 가입절차는 제휴 보험사별로 차이가 있다.

 

◆차량 선택지 확대…3일간 10만원대 특가도

 

가족 단위 이동과 장거리 주행이 늘어나는 명절 수요에 맞춰 카카오 T 렌터카의 선택지도 대폭 넓어졌다. 전국 500여개 중소 렌터카 사업자와 연계해 연료비와 통행료 절약이 가능한 전기차 옵션을 테슬라, 폴스타, BYD 등 50여개 차종으로 확대하고 패밀리카로 활용하기 좋은 프리미엄 승합차 라인업도 한층 강화했다.

 

카카오 T 앱에서는 차량 브랜드, 연식, 대여 금액, 보험 조건 등을 한눈에 비교할 수 있다. 일반 국산 차종부터 수입 브랜드, 슈퍼카, 캠핑카까지 목적에 맞춰 선택할 수 있는 것이 특징이다.

 

명절 이동에 필요한 차량을 합리적인 가격으로 이용할 수 있도록 다음달 11일까지 아반떼, 쏘나타, K5, 트랙스 등 주요 차종을 3일간 10만원대에 이용할 수 있는 선착순 특가 이벤트도 진행된다. 다만 해당 이벤트는 준비 수량 소진 시 조기 마감될 수 있다.

 

카카오모빌리티 관계자는 “민족 대명절인 추석 연휴를 맞아 운전자들의 이동 부담을 덜고자 CCTV 확인 등 내비 편의 기능을 고도화하고 렌터카 선택지와 혜택을 대폭 넓혔다”며 “스마트해진 카카오 T와 카카오내비를 통해 편안하고 안전한 명절을 보내시길 바란다”고 전했다.


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