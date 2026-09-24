막히는 귀성길, 실시간 CCTV로 본다… 추석 연휴 이동 ‘꿀팁’은

추석 연휴 대규모 귀성·귀경 이동이 예상되는 가운데 장거리 운전 피로를 줄이고 교통비 부담을 덜어줄 수 있는 이동 팁이 공개됐다. 내비게이션을 통해 정체 상황을 실시간으로 확인하고 명절 특가 렌터카 및 안전운전 연계 혜택 등을 활용하는 방법이다.

추석 연휴를 하루 앞둔 23일 경기 용인시 경부고속도로 신갈JC 인근에서 차량이 오가고 있다. 뉴스1

◆CCTV로 정체 확인…안전운전 땐 보험료 할인

명절 연휴 장거리 주행 시 가장 큰 스트레스 요인은 예상치 못한 도로 정체다. 23일 카카오모빌리티에 따르면 카카오내비는 최근 애플리케이션(앱) 개편을 통해 장거리 운전자의 편의성을 대폭 강화했다. 길 안내 시 사고나 정체 구간이 발생하면 이를 반영한 경로를 안내함과 동시에 ‘실시간 최적 경로 추천 이유’를 함께 제공해 운전자가 도로 상황을 한눈에 파악할 수 있도록 했다.

특히 정체 구간에 진입했을 때 화면에 나오는 안내 말풍선을 누르면 해당 구간의 ‘실시간 CCTV 영상’을 바로 확인할 수 있다. 교통량이 급증하는 귀성·귀경길 도로 상황을 시각적으로 파악하기 쉬워지면서 답답함을 한층 덜어줄 것으로 기대된다.

사고 위험이 큰 연휴 안전운전을 독려하기 위한 혜택도 마련됐다. 카카오내비 앱 왼쪽 하단 ‘운전생활’ 메뉴에서는 나의 운전 점수와 과속·급가속·급감속 횟수 등을 확인할 수 있다. 앱을 켜고 최근 6개월간 500km 이상 주행한 이용자가 기준 점수를 넘기면 자동차 보험 가입이나 갱신 시 보험료도 할인받을 수 있다.

카카오모빌리티는 안전운전 독려를 위해 운전습관연계보험(UBI) 제휴사를 기존 DB손해보험, AXA손해보험에 이어 KB손해보험과 현대해상까지 총 4곳으로 확대할 예정이다. 할인율과 가입절차는 제휴 보험사별로 차이가 있다.

◆차량 선택지 확대…3일간 10만원대 특가도

가족 단위 이동과 장거리 주행이 늘어나는 명절 수요에 맞춰 카카오 T 렌터카의 선택지도 대폭 넓어졌다. 전국 500여개 중소 렌터카 사업자와 연계해 연료비와 통행료 절약이 가능한 전기차 옵션을 테슬라, 폴스타, BYD 등 50여개 차종으로 확대하고 패밀리카로 활용하기 좋은 프리미엄 승합차 라인업도 한층 강화했다.

카카오 T 앱에서는 차량 브랜드, 연식, 대여 금액, 보험 조건 등을 한눈에 비교할 수 있다. 일반 국산 차종부터 수입 브랜드, 슈퍼카, 캠핑카까지 목적에 맞춰 선택할 수 있는 것이 특징이다.

명절 이동에 필요한 차량을 합리적인 가격으로 이용할 수 있도록 다음달 11일까지 아반떼, 쏘나타, K5, 트랙스 등 주요 차종을 3일간 10만원대에 이용할 수 있는 선착순 특가 이벤트도 진행된다. 다만 해당 이벤트는 준비 수량 소진 시 조기 마감될 수 있다.

카카오모빌리티 관계자는 “민족 대명절인 추석 연휴를 맞아 운전자들의 이동 부담을 덜고자 CCTV 확인 등 내비 편의 기능을 고도화하고 렌터카 선택지와 혜택을 대폭 넓혔다”며 “스마트해진 카카오 T와 카카오내비를 통해 편안하고 안전한 명절을 보내시길 바란다”고 전했다.

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