추석 음식 먹은 뒤 기름 범벅된 그릇…깨끗이 씻으려면?

추석에는 전과 갈비찜, 잡채처럼 기름을 많이 사용하는 음식을 여러 가지 준비해 먹는다. 식사를 마치면 식기와 조리도구에 남은 기름기를 없애려고 주방세제를 필요 이상으로 쓰기도 하는데, 기름을 먼저 걷어내면 세제를 덜 쓰고도 깨끗하게 씻을 수 있다. 남은 기름때를 말끔히 없애려면 무엇부터 해야 할까.

기름진 식기는 남은 기름을 먼저 걷어내고 적정량의 세제로 씻은 뒤 흐르는 물에 충분히 헹군다. 클립아트코리아

◆ 갈비 기름은 굳혀서…전 기름은 흡수해서

기름진 식기는 곧바로 물에 담그지 말고 남은 음식물과 기름부터 제거해야 한다. 팬이나 냄비에 식용유가 많이 남았다면 충분히 식힌 뒤 폐식용유 전용 수거함에 배출한다. 수거함이 없다면 관할 지방자치단체가 안내하는 배출 방법을 확인한다.

식기와 조리도구에 남은 기름은 상태에 따라 처리하는 방법이 다르다. 갈비찜이나 산적에서 나온 동물성 지방은 식으면 하얗게 굳어 숟가락이나 부드러운 주걱으로 쉽게 걷어낼 수 있다. 전을 부친 뒤 팬에 남은 액체 상태의 기름은 키친타월로 닦아낸다.

전을 부친 뒤 팬에 남은 기름은 키친타월로 닦아낸다. 식용유가 많이 남았다면 식힌 뒤 폐식용유 수거함에 배출한다. 클립아트코리아

기름을 싱크대에 버리면 배관에서 굳어 음식물 찌꺼기와 엉기면서 배수관을 막을 수 있다. 뜨거운 물을 부어도 기름은 배관 안에서 다시 굳을 수 있어 설거지 전에 남은 기름을 최대한 걷어내야 한다.

◆ 닦아도 미끈거린다면 소주·베이킹소다로 한 번 더

먹다 남은 소주로 그릇이나 프라이팬에 얇게 남은 기름막을 닦을 수 있다. 소주에 든 에탄올은 물과 잘 섞이고 일부 기름 성분을 녹일 수 있다. 키친타월에 소주를 조금 묻혀 남은 기름기를 닦아낸다. 프라이팬을 소주로 닦을 때는 불을 끄고 열기가 충분히 가실 때까지 기다린다. 뜨거운 팬에 소주를 넣고 끓이면 알코올 증기에 불이 붙을 수 있다.

기름을 한 차례 걷어낸 뒤에도 유리나 스테인리스 그릇이 미끈거린다면 베이킹소다에 물을 조금 섞어 부드러운 수세미로 닦는다. 약알칼리성인 베이킹소다는 기름때를 벗겨내는 역할을 한다. 소주나 베이킹소다로 닦은 그릇과 조리도구는 주방세제로 씻고 흐르는 물에 충분히 헹군다.

약알칼리성인 베이킹소다는 유리나 스테인리스 그릇에 남은 기름때를 닦을 때 쓸 수 있다. 게티이미지뱅크

베이킹소다를 식초와 섞어 쓰면 세척력이 떨어질 수 있다. 알칼리성인 베이킹소다와 산성인 식초가 만나 서로 중화되기 때문이다. 기름때에는 베이킹소다를, 물때에는 식초를 따로 사용한다. 코팅 프라이팬은 코팅이 상할 수 있고 알루미늄 냄비는 변색될 수 있어 베이킹소다를 사용하지 않는다.

◆ 눌어붙은 음식은 불리고 세제는 권장량만큼

학술지 ‘산업식품공학’에 발표된 연구에 따르면 식기를 따뜻한 물에 불렸을 때 밥·고추장·치즈 등 눌어붙은 음식물이 더 잘 떨어진다. 기름을 걷어낸 그릇과 조리도구도 따뜻한 물에 잠시 불린 뒤 씻는다.

세제는 제품마다 농도가 다르다. 용기에 표시된 권장 사용량에 맞춰 물에 풀거나 수세미에 묻혀 쓴다.

음식물이 눌어붙은 그릇은 따뜻한 물에 잠시 불린 뒤 적정량의 세제로 씻는다. 클립아트코리아

설거지거리가 많다면 기름기가 적은 컵부터 일반 접시, 기름진 그릇, 프라이팬 순으로 씻는다. 수세미는 설거지를 마친 뒤 음식물 찌꺼기를 깨끗이 헹궈내고 물기를 짜서 말린다.

코팅 프라이팬은 열기가 가신 뒤 부드러운 스펀지로 씻는다. 뜨거운 팬에 찬물을 바로 부으면 급격한 온도 변화로 팬이 변형되거나 코팅이 상할 수 있다. 금속 수세미나 거친 연마제도 팬을 손상시킬 수 있어 사용하지 말아야 한다.

◆ 거품 없어도 흐르는 물에 충분히 헹궈야

학술지 ‘대한환경공학회지’에 발표된 연구에 따르면 세제 8㎖를 묻힌 수세미로 뚝배기와 프라이팬, 유리 용기, 플라스틱 용기를 닦은 뒤 흐르는 물에 7초간 헹궜을 때 네 용기에서 모두 계면활성제가 검출됐다. 15초간 헹군 후에는 뚝배기에서만 계면활성제가 검출됐다.

세제로 씻은 식기는 거품이 보이지 않더라도 흐르는 물에 안팎을 충분히 헹궈야 한다. 클립아트코리아

이 실험 결과가 모든 식기를 반드시 15초 이상 헹궈야 한다는 기준이 되는 것은 아니다. 현행 ‘위생용품의 기준 및 규격’은 식품용 기구·용기용 세척제를 사용한 뒤 세제가 남지 않도록 음용에 적합한 물로 충분히 씻도록 규정한다. 거품이 보이지 않더라도 흐르는 물로 식기의 안팎을 충분히 헹군다. 표면이 거친 뚝배기는 매끄러운 유리나 플라스틱 용기보다 더 꼼꼼히 헹궈야 한다.

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