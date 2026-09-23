임현식 "'호프2' 찍자고 하는데 그때 살아 있으면 찍겠다"

배우 임현식이 영화 '호프' 촬영 비화를 공개했다.

23일 유튜브 채널 '박원숙채널'에는 '임현식 씨 만나고 왔어요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 임현식은 지난 7월 개봉한 영화 '호프' 촬영 당시 있었던 일화를 언급했다.

그는 "영화 한번 출연했다가 그것처럼 귀찮은 일도 없더라. 많이 불러다녔다"며 "감독 장사하는 데 가서 옆에 있어주고 쓸데 없는 한마디 해주고 몇번 다녔다"고 말했다.

특히 루마니아 로케이션 촬영에 대해 "열흘 동안 다녀왔다"며 "매니저가 없어서 영어를 할 줄 아는 사위와 함께 갔다. 공항에서는 얼마나 고생했는지 모른다. (언어를) 한마디도 알아들을 수 없었다"고 회상했다.

이어 "(대사를) 한 3페이지 하는데 정말 징그럽더라. 누가 불러줄 수도 없고, 커닝할 수도 없고. 나보고 자막(프롬프터)을 갖다줄 거라고 해서 됐다고 했는데 (나홍진 감독이) '됐다고 하는 분이 왜 자꾸 틀리냐'고 했다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.

그러면서 "(영화 개봉 이후) 언론에 내 이야기가 그렇게 많이 나올 줄 몰랐다. '호프2'를 찍자고 하는데 그때 살아 있으면 찍겠다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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