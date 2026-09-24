전남광주교육청, 심민철 신임 제2부교육감 부임… “통합 조직 안정 적임자”

전남광주통합특별시교육청은 교육부 심민철(55) 학생건강안전정책국장이 신임 제2부교육감으로 부임한다고 24일 밝혔다.

이번 인사는 전남·광주 교육 통합에 따른 새로운 행정 체제의 안정적 운영을 지원하고, 중앙정부와의 정책 협력을 대폭 강화하기 위해 이뤄졌다.

심민철 신임 전남광주통합특별시교육청 제2부교육감. 전남광주시교육청 제공

심 신임 제2부교육감은 교육부에서 인재정책기획관, 대학학술정책관, 지방교육자치과장, 교육부장관 비서실장 등 요직을 두루 역임하며 교육정책과 지방교육행정 전반에서 풍부한 경험과 전문성을 쌓아온 행정 전문가다.

앞으로 심 부교육감은 중앙정부와의 긴밀한 네트워크를 바탕으로 지역 산업구조 변화 및 반도체 클러스터 조성에 발맞춘 미래 인재 양성에 주력할 방침이다. 아울러 통합교육청의 조직적 안정을 도모하고 협업 문화를 정착시키는 데 힘을 보탤 예정이다.

심 부교육감은 “전남광주통합특별시교육청의 새로운 출발에 힘을 더해 ‘우리가 만드는 대한민국 교육, K-교육특별시 도약’을 이루겠다”며 “교육공동체와 함께 현장이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.

한편 심 신임 제2부교육감은 오는 28일부터 공식 업무에 들어간다.

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