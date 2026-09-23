추석 연휴, 전남광주 자연·생태명소서 힐링하세요

전남광주통합특별시가 추석 연휴를 맞아 고향을 찾은 귀성객과 관광객이 가족과 함께 자연을 즐기며 휴식을 취할 수 있도록 지역 대표 생태·전시 관람시설을 정상 가동하고 무료 개방에 나선다.

섬진강어류생태관 수달. 전남광주 제공

23일 전남광주통합특별시에 따르면 시 해양수산과학원은 오는 24일부터 27일까지 여수 해양수산과학관과 구례 섬진강어류생태관을 쉬는 날 없이 정상 운영한다.

여수 해양수산과학관은 남해안 토산어종과 열대관상어 등 100종 5000여 마리의 해양생물을 전시 중이다. 올해는 3D 영상관을 전면 보수하고 인공지능(AI) 기술을 접목한 체험형 해양생물 교육 콘텐츠를 새롭게 도입했다.

구례 섬진강어류생태관에서는 천연기념물 수달과 섬진강 수계 토속어종 등 150여 종의 수생생물을 관람할 수 있으며, 투호·제기차기 등 민속놀이 체험마당이 펼쳐진다.

해양수산과학관 체험 수족관. 전남광주 제공

특히 두 시설 모두 ‘2026 여수세계섬박람회’ 특별기획전을 운영해 박람회 입장권 소지자는 무료 입장이 가능하며, 일반 관람객에게는 섬박람회 입장권 2000원 할인 혜택을 제공한다.

국내 최대 난대림 자생지인 완도수목원도 24일부터 27일까지 실내·외 관람시설을 무료 개방한다. 2033ha 규모의 난대숲에 분포한 814여 종의 자생식물과 함께 산림박물관을 제외한 31개 전문소원, 아열대온실, 탐방로, 등산로를 자유롭게 이용할 수 있다.

김두용 해양수산과학원 동부지부장은 “추석을 맞아 가족 단위 관람객이 해양·수생생물을 보며 즐거운 추억을 쌓길 바란다”고 말했으며, 안병석 완도수목원장은 “바다와 난대숲이 어우러진 자연 속에서 편안한 명절을 보내시길 기대한다”고 말했다.

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