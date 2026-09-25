추석 연휴 어디 갈까…왕릉부터 미술관·수목원까지 ‘가볼 만한 곳’

한국관광공사는 국내 여행 정보 서비스 ‘대한민국 구석구석’ 홈페이지와 모바일 앱을 통해 24~27일 추석 연휴 기간에 가볼 만한 국내 관광지와 문화행사·체험 프로그램을 22일 소개했다. 생성형 AI로 만든 이미지

추석 연휴를 맞아 전국 곳곳에서 역사와 예술, 자연을 즐길 수 있는 관광지와 문화행사가 마련된다.

왕릉과 미술관을 둘러보거나 가을 숲을 거닐고 전통문화 체험까지 즐길 수 있다.

한국관광공사는 23일 국내 여행 정보 서비스 ‘대한민국 구석구석’ 홈페이지와 모바일 앱을 통해 24~27일 추석 연휴 기간에 가볼 만한 국내 관광지와 문화행사·체험 프로그램을 소개했다.

역사 여행지로는 경기 여주시 세종대왕면의 두 영릉이 눈에 띈다. 이름은 같지만 서로 다른 왕릉으로, 영릉(英陵)은 조선 4대 세종과 소헌왕후의 합장릉이며 영릉(寧陵)은 17대 효종과 인선왕후의 능이다.

두 영릉은 다른 조선 왕릉과 함께 24~27일 무료로 개방된다.

세종대왕이 묻힌 영릉(英陵)(왼쪽)과 효종대왕이 묻힌 영릉(寧陵). 연합뉴스

예술을 즐기고 싶다면 충북 청주시 청원구의 국립현대미술관 청주를 찾을 만하다.

2018년 옛 연초제조창을 재건축해 문을 연 국내 최초의 수장형 미술관으로, 소장품을 보관하는 공간 일부를 ‘개방 수장고’와 ‘보이는 수장고’ 형태로 공개하고 있다.

오는 27일까지는 한국과 프랑스를 오가며 독자적인 예술 세계를 구축한 방혜자 작가의 작품 세계를 조명하는 ‘방혜자-천지에 마음의 빛 뿌리며 간다’ 전시가 열린다.

청주관은 24~27일 무료로 개방하며 온라인 예약이나 현장 발권 절차는 평소와 같다.

가을 숲을 만끽할 수 있는 곳도 있다.

경북 봉화군 국립백두대간수목원에서는 백두대간의 산림생물자원을 비롯해 희귀·특산식물과 고산식물 등을 만날 수 있다. 백두산호랑이가 생활하는 ‘호랑이숲’도 대표적인 볼거리다. 세계 최초의 야생 식물종자 영구 저장시설인 ‘시드볼트’도 있지만 일반 관람객에게는 개방하지 않는다.

국립백두대간수목원은 24일과 26~27일 입장료를 받지 않는다. 추석 당일인 25일은 휴관하며 트램 이용료는 별도다.

국립백두대간수목원 단풍나무길. 한국수목원정원관리원

전북 무주군 국립덕유산자연휴양림에서는 낙엽송과 잣나무가 울창한 숲을 거닐 수 있다. 특히 1931년 식재된 독일가문비나무 150여 그루가 숲을 이루고 있다. 24~26일에는 덕유산자연휴양림을 비롯한 전국 국립자연휴양림 48곳의 입장료가 면제된다. 숙박시설과 체험 이용료는 별도다.

명절 분위기를 느낄 수 있는 문화행사도 마련된다.

서울 중구 남산골한옥마을에서는 추석 당일인 25일부터 27일까지 ‘2026 남산골 추석축제-남산달빛마당’이 열린다. 월드판소리페스티벌과 줄타기, 국악 공연 등이 이어지며 한복 입기와 댕기머리, 전통 공예 체험, 추석 푸드마켓 등도 운영된다.

행사 운영 시간은 매일 오전 10시부터 오후 8시까지이며 입장은 무료다. 일부 체험과 먹거리는 유료다.

광주 동구 국립아시아문화전당(ACC) 어린이문화원에서는 24~27일 ‘2026 어린이문화원 추석 한마당-보름달 아시아’가 진행된다. ‘보름달’과 ‘달토끼’ 등을 소재로 한 문화 체험을 비롯해 증강현실(AR) 놀이, 창작 예술 활동, 인형극, 서커스 공연 등 가족 단위 방문객을 위한 프로그램이 마련된다. 대부분 무료지만 일부 프로그램은 별도 예매가 필요하다.

한국관광공사는 전국에서 열리는 추석 명절 행사를 한눈에 찾아볼 수 있도록 한국문화정보원의 ‘문화포털-문화캘린더’를 ‘대한민국 구석구석’ 콘텐츠와 연계했다.

이선우 관광공사 국내디지털마케팅팀장은 “연휴 동안 전국 각지의 매력적인 관광지와 문화 행사를 즐기며 풍성한 추석 명절을 보내길 바란다”고 말했다

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