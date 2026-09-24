빛의 서막을 열다: 원어스, 새 미니앨범 ‘FIRST LIGHT : 井’으로 화려한 귀환

그룹 ‘원어스’가 23일 오후 6시, 미니 12집 ‘FIRST LIGHT : 井(퍼스트 라이트 : 정)’을 발표하며 새로운 음악적 항해에 나선다. 이번 컴백은 지난 2월 현 소속사로 이적한 이후 선보이는 첫 완전체 활동이라는 점에서 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다.

그룹 ‘원어스’가 23일 오후 6시, 미니 12집 ‘FIRST LIGHT : 井(퍼스트 라이트 : 정)’을 발표하며 새로운 음악적 항해에 나선다. 이번 컴백은 지난 2월 현 소속사로 이적한 이후 선보이는 첫 완전체 활동이라는 점에서 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 비웨이브 엔터테인먼트

신보 ‘FIRST LIGHT : 井’은 오랜 시간 서로의 궤적을 비추며 동행해 온 원어스와 팬클럽 투문의 깊은 유대감을 투영한 음반이다. 우물을 뜻하는 한자 ‘정(井)’을 ‘첫 빛’이 담기는 매개체로 설정했다.

타이틀곡인 ‘눈을 돌리지마’는 강렬한 드롭 사운드와 세련된 팝 감성이 어우러진 트랙이다. 함께라면 어떤 한계도 넘어설 수 있다는 확고한 믿음과 새로운 여정을 향한 다짐을 가사에 담았다. 특히 대형 히트곡들을 탄생시킨 프로듀서 알티(R.Tee)가 프로덕션에 참여해 원어스 멤버들의 다채로운 보컬과 시너지를 극대화했다.

그룹 ‘원어스’가 23일 오후 6시, 미니 12집 ‘FIRST LIGHT : 井(퍼스트 라이트 : 정)’을 발표하며 새로운 음악적 항해에 나선다. 이번 컴백은 지난 2월 현 소속사로 이적한 이후 선보이는 첫 완전체 활동이라는 점에서 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다. 비웨이브 엔터테인먼트

음반에는 타이틀곡 외에도 멤버들이 직접 곡 작업에 적극 참여한 다채로운 수록곡들이 자리한다. ‘Runaway(런어웨이)’와 ‘우연히 너를 만나도’, ‘끝나지 않을 우리 이야기’, ‘We run for youth(위 런 포 유스)’ 등은 폭넓은 장르 소화력을 증명한다.

이번 컴백은 국내 활동에 국한되지 않고 글로벌 무대로 이어진다. 원어스는 오는 10월 24일과 25일 양일간 서울에서 개최되는 ‘2026 원어스 월드 투어 풀 문(2026 ONEUS WORLD TOUR ‘FULL MOON)’을 시작으로 중남미, 유럽, 북미, 아시아 등 세계 곳곳을 누비며 글로벌 행보에 박차를 가할 계획이다.

새로운 챕터의 문을 활짝 연 ‘원어스’의 찬란한 음악적 순간들에 귀추가 주목된다.

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