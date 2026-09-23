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불길 치솟은 ‘5중 추돌’ 현장…복귀 중이던 해병대원들이 달려갔다

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박윤희 기자 pyh@segye.com

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복귀길에 마주한 5중 추돌사고 목격
화재 진압하고 묵묵히 복귀

훈련을 마치고 부대로 복귀하던 해병대 장병들이 고속도로에서 발생한 5중 추돌사고를 목격하고 화재 진압과 교통 통제, 119 신고 등 적극적인 사고 수습에 나선 사실이 뒤늦게 알려졌다.

 

교통사고 구호 활동 벌인 해병대 장병들. 연합뉴스(해병대2사단 제공)
교통사고 구호 활동 벌인 해병대 장병들. 연합뉴스(해병대2사단 제공)

23일 해병대 2사단에 따르면 군수대대 근접정비중대 김재민 대위 등 장병 9명은 전날 경북 포항에서 합동상륙훈련을 마치고 복귀하던 중 중부고속도로 충주분기점 인근에서 5중 추돌사고 현장을 발견했다.

 

사고 차량 일부에서 불길이 번지자 장병들은 차량을 갓길에 세우고 현장으로 달려갔다.

 

황태민 중사 등 2명은 차량용 소화기를 이용해 화재를 진압했다. 김 대위 등 3명은 신호봉과 수신호로 뒤따르던 차량의 속도를 낮추며 추가 사고를 막았다. 최승주 주무관 등 4명은 사고 차량 탑승자들의 상태를 확인하고 119에 사고 위치와 현장 상황을 알렸다.

 

장병들은 경찰과 구급대가 도착할 때까지 현장을 지킨 뒤 사고 수습 상황을 인계하고 별다른 말 없이 부대로 복귀했다.

 

이들의 행동은 당시 사고 현장에 있던 한 시민이 해병대 공식 홈페이지 게시판에 감사 글을 올리면서 알려졌다.

 

해병대 2사단은 사고 수습에 나선 장병들의 공로를 인정해 장병들에게 사단장 표창 등 포상을 수여할 예정이다.


박윤희 기자 pyh@segye.com 기자페이지 바로가기

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