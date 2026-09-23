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여권 내부총질 자제론에… 조국 “지도부 입단속부터”

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장민주 기자 chapter@segye.com

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“국민 속였다” 유시민 발언에 반발
비명 박용진도 “해도 너무한다”
조국 “與, 배제정치 먼저 선 그어야”

더불어민주당에서 23일 김지용 중대범죄수사청장 후보자에 대한 공개 비토와 유시민 전 노무현재단 이사장의 이재명 대통령 비판을 자제해야 한다는 목소리가 잇따랐다. 반면 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장은 민주당이 오히려 민주진보 진영의 갈등을 키우고 있다며 지도부에 ‘입단속’을 요구했다. 이 대통령이 여권 내부의 배제와 혐오를 멈춰 달라고 호소한 뒤에도 서로를 향해 자제를 요구하는 신경전이 이어지는 모습이다.

 

전용기 더불어민주당 최고위원(왼쪽), 김민석 더불어민주당 대표. 뉴시스
전용기 더불어민주당 최고위원(왼쪽), 김민석 더불어민주당 대표. 뉴시스

민주당 전용기 최고위원은 이날 최고위원회의에서 유 전 이사장이 이 대통령의 검찰개혁 구상을 두고 “국민을 속였다”고 비판한 데 대해 “강한 유감을 표한다”고 밝혔다. 그는 “우리 사이의 말이 거칠어질수록 웃는 쪽은 개혁을 멈추고 싶은 국민의힘뿐”이라며 내부 갈등 자제를 주문했다.

이 대통령 측근인 김영진 의원은 김 후보자를 겨냥한 당내 비판을 문제 삼았다. 김 의원은 라디오에서 김 후보자에 대한 단편적인 경험을 전체처럼 여겨 비토하는 데 “절제될 필요가 있다”고 말했다. 다만 제기된 우려는 국회 인사청문회에서 검증해야 한다고 했다. 유 전 이사장을 향해서도 달라진 국면에 맞춰 입장을 조정할 필요가 있다며 “또다시 돌멩이가 날아다니면 안 된다”고 했다.

 

유시민 전 노무현재단 이사장. 미디어오늘 유튜브 영상 캡처
유시민 전 노무현재단 이사장. 미디어오늘 유튜브 영상 캡처

박용진 규제합리화위원회 부위원장도 유 전 이사장을 향해 “사방 천지에 대통령 흔드는 사람들이 가득한데 유 전 이사장까지 이래야 되나. 해도 너무 하는 것 아니냐”며 “좀 지켜봐 달라”고 말했다. 이어 “정신 산만하게 하지 말고 부엌에 가서 거들어주는 일을 하셨으면 좋겠다”고 했다.

 

조국혁신당 조국 혁신정책연구원장. 연합뉴스
조국혁신당 조국 혁신정책연구원장. 연합뉴스

조 원장은 반대로 민주당 지도부의 언행을 문제 삼았다. 그는 사회관계망서비스(SNS)에 “대통령의 기자회견, 비서실장의 사퇴 표명, 국정 기조의 변화 시도 등 대통령의 쇄신 노력이 이어지고 있음에도 집권 여당인 민주당은 계속 헛발질하고 있다”며 “대통령과 민주당의 공기가 이토록 엇갈리는 것은 심각한 문제”라고 주장했다.

이어 김민석 대표 등 민주당 지도부를 향해 “민주진보 진영 내부를 갈라치는 ‘배제의 정치’를 하지 않을 것을 분명히 해야 한다”며 당 전체에 ‘입단속’ 지시를 내리라고 요구했다. ‘조희대 사퇴’ 현수막이나 당내 태스크포스(TF)보다 사법개혁 입법과 구체적인 개혁 시간표가 필요하다는 주장도 폈다.

이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 같은 곳을 바라보고 함께했던 사람들의 진심까지 의심하지 말아 달라며 여권 내부의 혐오와 배제를 멈춰 달라고 호소한 바 있다.


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