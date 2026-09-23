與, 재제청 거부 ‘내란적 태업’ 규정… “희대의 난, 사법개혁 방아쇠 될 것” [靑·대법, 초유의 정면충돌]

더불어민주당이 조희대 대법원장의 대법관 후보 재제청 거부를 계기로 국정조사와 특별검사제 도입 가능성까지 거론하며 공세 수위를 끌어올렸다. 김민석 대표는 재제청 거부를 “내란적 태업”으로 규정하고 “사법개혁의 방아쇠가 될 것”이라고 밝혔다. 당내에서는 법원행정처 폐지 등 사법부 개혁론과 함께 한동안 수면 아래로 내려갔던 조 대법원장 탄핵론도 다시 고개를 들었다. 다만 지도부는 탄핵 추진에는 신중한 태도를 보였다.



김 대표는 23일 국회 최고위원회의에서 “희대의 위헌·위법적, 내란적 재제청 거부는 본질적으로 국민을 무시하는 태업”이라며 “질책하고 시정시키겠다”고 말했다. 이어 “시대정신과 상황에 대한 무지와 착각에서 시작된 ‘희대의 난’은 사법개혁의 방아쇠가 될 것”이라며 “국회의 모든 권한을 다 활용해서 조사하고, 소환하고, 질책하고, 법적 책임을 묻고, 시정해 가겠다”고 예고했다.

더불어민주당 한병도 원내대표, 국회 법제사법위원회 서영교 위원장 등이 23일 조희대 대법원장 대법관 재제청 거부 관련 서울 서초구 대법원 앞에서 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

김 대표는 앞서 당 유튜브에서도 “대법원장이 헌법과 법률을 무시하고 대통령과 권력다툼 놀이를 하는 것은 유례가 없다”며 “희대의 내란 잔불”이라고 비판했다. 대응 수단으로는 “국정조사도 있을 수 있고, 경우에 따라 문제가 있으면 특검도 있을 수 있다”고 했다. 민주당은 당장 탄핵을 전면에 내세우기보다는 국정조사·특검 가능성과 사법개혁 논의를 함께 꺼내며 대법원장에 대한 압박 수위를 높이는 모습이다.



한병도 원내대표는 “국민이 선출한 대통령을 무시하고 대통령의 헌법적 권한을 침해하는 것은 주권자인 국민과 싸우자는 것과 다름없다”며 재제청 거부에 정치적 의도가 있다면 “대법원장으로서 자격이 없는 일”이라고 비판했다. 한 원내대표를 비롯한 민주당 의원들은 이날 서울 서초구 대법원을 항의 방문해 조 대법원장을 규탄하고 신속한 후보자 재제청을 촉구했다.



공세는 대법원장 개인을 넘어 사법부 제도 개편으로도 번지고 있다. 이성윤 최고위원은 “제왕적 대법원장 체제를 가능하게 한 법원행정처 폐지 등 대법원 개혁 드라이브를 걸어야 한다”고 주장했다. 서미화 최고위원은 조 대법원장이 “우리 국민의 추석 밥상을 뒤엎으려는 무도한 시도를 했다”고 비판했다.



당 일각에서는 조 대법원장 탄핵론도 다시 공개적으로 제기됐다. 박지원 의원은 “조 대법원장을 탄핵해야 한다. 파면이 목표지만 당장 직무 정지라도 시켜야 한다”고 주장했고, 송영길 의원도 “이번 일은 용납할 수 없고 탄핵 사유로 본다”고 말했다. 다만 당 지도부는 곧바로 탄핵 절차에 착수하는 데에는 거리를 뒀다. 김 대표는 탄핵 주장과 관련해 “국민 여러분의 이해와 설명과 설득의 과정 이런 것들도 매우 중요하기 때문에 그런 것을 차근차근 밟아가겠다”고 말했다.

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